Российские операторы проявили «добрую волю» и в разы удешевили роуминг

Симферополь, , 16:15 — REGNUM Российские мобильные операторы проявили «добрую волю» и в разы снизили стоимость национального роуминга в 2018 году. Об этом журналистам на пресс-конференции в Симферополе заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, практически все отечественные операторы изменили свои тарифные планы ещё в декабре 2017.

«Если сравнивать тарифы осени 2017 года и первого квартала 2018 года, можно увидеть отличия. В среднем так называемые дополнительные платежи во время работы сим-карты одного оператора в сети другого оператора снижены примерно от трёх до пяти раз. Это решение стало «доброй волей» самих операторов, решивших пойти навстречу своим клиентам», — отметил министр, подчеркнув, что процесс снижения цен ещё не завершён.

Помимо этого он также сообщил, что специализированное учреждение ООН — международный союз электросвязи, регулирующий вопросы международного использования радиочастот, ещё в прошлом году признал российский статус Крыма и Севастополя.

«Это произошло ещё в прошлом году, после множества горячих споров и дискуссий вопрос связной юрисдикции Крыма был окончательно решён. Правда, это решение не имело какого-то практического значения, поскольку уже с марта 2014 года система связи Крыма была надёжно интегрирована в общую систему связи РФ», — подчеркнул чиновник.

Напомним, в России действует национальный, внутрисетевой и крымский роуминг.

В самой Республике функционируют четыре оператора связи, однако ни один национальный оператор связи России формально не работает в Крыму из-за возможности попасть под санкции. Абоненты этих операторов пользуются на полуострове техническим роумингом, который предоставляет компания «К-Телеком».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно озвучивал недовольство крымчан, высказываясь против тарифной политики мобильных операторов, работающих в Крыму, называя их цены на региональный роуминг «грабительскими».

В частности, по его мнению, такой опции для граждан России вообще быть не должно.

«Мы сегодня субъект Российской Федерации, мы не звоним с территории Украины. Какой из Москвы может быть роуминг, я не могу понять? Мы уезжаем в Москву, проговариваем столько, как будто побывали в Швейцарии», — отмечал он.

В середине 2017 года активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что большинство абонентов мобильных операторов на полуострове сталкиваются с проблемами при дозвоне и осуществлении звонков.

Помимо этого в работе крымского мобильного оператора «К-Телеком» («WIN mobile») ФАС фиксировала «признаки нарушения антимонопольного законодательства», выраженные в «установлении дискриминационных условий» доступа других операторов связи на рынок услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Крыма и Севастополя.

В конце 2017 года в ФАС также заявили, что национальный роуминг российские операторы отменят в январе 2018 года, а внутрисетевой и разницу в ценах на связь — к весне.

«Внутрисетевой роуминг даёт абонентам возможность общаться за пределами домашнего региона, а когда сеть того или иного оператора отсутствует, включается национальный роуминг. Операторы готовят предложения по снижению тарифов на услуги связи во внутрисетевом роуминге. Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трёх операторов до 31 января 2018 года», — отмечал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, подчеркнув, что многие компании сразу пошли на уступки, поэтому сегодня стоимость их услуг в регионах уже не отличается от «домашних» тарифов.

Однако в начале марта в надзорном ведомстве пришли к выводу, что МТС и «Мегафон» не только не исполнили предписания, а необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по России. Также ФАС посчитали необоснованным введение ежесуточной платы для абонента, который покинул «домашний» регион. Но спустя некоторое время «МегаФону» всё-таки решили не выдавать предписание из-за монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге, признав обновлённые тарифы оператора экономически обоснованными.