Минспорта отозвало иск к подрядчику стадиона «Волгоград Арена»

Волгоград, , 13:11 — REGNUM Министерство спорта РФ отозвало иск к компании «Стройтрансгаз», которая является подрядчиком стадиона «Волгоград Арена». Ведомство требовало в арбитражном суде взыскать с компании более 531,6 млн рублей за нарушение промежуточных сроков. Ранее суд оставил исковое заявление без движения до 12 марта.

О решении министерства 12 марта сообщил волгоградское ИА «Высота 102.0». Причины отзыва иска неизвестны. Ранее суд оставил документ без движения из-за того, что к нему не было приложено документов, которые подтвердили бы соблюдение министерством претензионного порядка.

ИА REGNUM напоминает, что Минспорта также подавало иск и по поводу строительства стадиона в Нижнем Новгороде. В качестве ответчика выступает та же компания. Там сумма исковых требований немного меньше — 483 млн рублей.

Поводом для исков стали отклонения в графиках связаны с устройством внутриплощадочных тепловых сетей на «Волгоград Арене» в 2016 году и монолитными работами по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 году. В компании тогда говорили, что работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков по согласованию с заказчиком в лице ФГУП «Спорт-Ин».

Напомним, что стадион возводят специально для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Чемпионат мира примут 11 российских городов, в том числе и Волгоград. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля. В Волгограде 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня — Нигерии и Исландии, 25 июня — Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — Японии и Польши.

«Волгоград Арена» строится на месте старого стадиона. Новое спортивное сооружение будет вмещать 45 тысяч зрителей и станет первым в России объектом, на котором будет смонтирована вантовая кровля.

В рамках подготовки к ЧМ 2018 в городе-герое помимо стадиона планируется построить и реконструировать три тренировочных площадки на базе академии физической культуры и спорта, СК «Олимпия» и стадиона «Зенит». Также к чемпионату пройдет капремонт клинической больницы скорой медицинской помощи №25, на территории которой возвести вертолётную площадку. Всего было запланировано свыше 70 мероприятий. По предварительным подсчётам, на их реализацию мероприятий потребуется почти 17 млрд рублей. При этом 15,8 млрд будет выделено из федерального бюджета, область выделит 730 млн, а 237 млн — затраты частных инвесторов.

Кроме того, в преддверии мундиаля состоится открытие нового терминала аэропорта Волгограда. Сейчас он готов примерно на 75%. Открытие должно состояться до 9 Мая.

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