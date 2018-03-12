Жильцам гниющего дома на Сахалине пообещали капремонт через 20 лет

Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM Аварийную многоэтажку в сахалинском Синегорске чиновники аварийной не признают, ни в одну программу не вносят, капитальный ремонт измученным жильцам дома постройки 1967 года обещают не раньше 2041 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Дома-убийцы» на Сахалине: новостройки без прокурора жилыми не станут?

Многоэтажный дом давно стал настоящим мучением для своих обитателей. Давно — это несколько десятилетий. На фото, которые жильцы прислали в ИА Сахалин. Инфо видны изъеденные плесенью стены, которые буквально разваливаются. Всюду следы многолетних протечек кровли, грибок, плесень. Подвал хронически залит водой — годами. Но в Фонде капитального ремонта Сахалинской области сообщили, что капремонт этого дома возможен не ранее 2041 года. Точнее — в период с 2041 по 2043 годы.

Люди жалуются, что жизнь в доме стала совсем невыносимой — они задыхаются, постоянно бегают с тазами и тряпками, вытирая воду после каждого снегопада или дождя. И почти ежедневно фиксируют все новые следы разрушения своего дома.

«В ЖЭУ-10 нам сказали, что дом аварийный и мы сами должны добиваться переселения. Потом сказали, что вообще ничего не знают. И посоветовали обратиться в СМИ. А нам бы хоть небольшой ремонт крыши. Или хоть бы от снега её почистили. Вообще не чистят, такая «шапка» там лежит. Скоро это всё опять таять начнет, потечет в квартиры. Недавно жильцы верхнего этажа сами залезли, посбивали снег ногами. Никому мы не нужны», — рассказали обитатели злополучного дома.

На чердаке дома от протечек образовалось озеро. Жильцы, у которых была возможность, съехали из своих квартир и живут у родственников. Электрощит в доме, во избежание короткого замыкания, отключили.

В программу капитального ремонта дом, по необъяснимым причинам, не включен. А значит — ни мэрия, ни фонд капремонта ничем жильцам помочь не могут. Людям остается только продолжать терроризировать свою управляющую компанию и требовать, чтобы она не только отсылала их в СМИ, но и занималась хотя бы текущим ремонтом.

Люди рассказали, что несколько лет назад речь о расселении дома чиновники вели. И было установлено, что сейсмостойкость этого дома составляет всего 2 балла. И говорили, что расселение необходимо — капитальный ремонт фундамента просто невыгоден, так как обойдется слишком дорого. И даже были написаны какие-то бумаги. Люди годами ходят с этими бумагами в мэрию. Но там им отвечают: «Денег нет».

«К 2041 году наш дом сам развалится», — говорят жильцы.

Читайте также: Из сахалинских аварийных бараков без прокурора не переехать

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году прокуратура Сахалинской области пресекла более 800 нарушений в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Чаще всего нарушения заключаются в том, что чиновники попросту не вносят аварийные дома в списки подлежащих расселению, либо отказываются признавать их аварийными.

Претензии у сахалинцев возникают не только к старым, но и к новым домам, построенным по программе переселения из аварийного жилфонда. Так, в июле 2017 года жители сахалинской Охи наотрез отказались переезжать из аварийных бараков в новостройки, которые назвали «домами — убийцами»: дома строились с нарушениями и многочисленными отступлениями от проектной документации.