«Дома-убийцы» на Сахалине: новостройки без прокурора жилыми не станут?

Южно-Сахалинск, , 08:49 — REGNUM Прокуратура Сахалинской области принимает меры в связи с многочисленными жалобами жителей региона на некачественные новостройки, возведенные в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители столицы сахалинских нефтяников Охи, наотрез отказавшиеся переезжать из аварийных бараков в новостройки, которые люди сразу назвали «домами — убийцами», готовы переехать в квартиры на «вторичном» рынке. Жить в домах, где не работает вентиляция, множество других серьезных нарушений, никто не хочет.

Охинцы выходили на митинг с плакатами «Не хотим жить в домах — убийцах» после того, как новый мэр Сергей Гусев попытался переселить их в некачественное жилье в судебном порядке. С охинцами встречался министр строительства области Вадим Залозный, который пообещал вопрос решить. С судьбой злосчастных новостроек, на строительство которых потрачены десятки миллионов бюджетных рублей, разбирается областная прокуратура.

«Органами прокуратуры Сахалинской области в декабре 2016 года по коллективному обращению жителей г. Охи, поступившему от депутата Сахалинской областной Думы Ивановой С.В., о расселении в дома, которые сданы с недоделками, нарушением вентиляции, проведена проверка с привлечением министерства строительства области, государственной жилищной инспекции области, региональных управлений МВД России, Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», ГУ МЧС России по области, ОАО «Сахалиноблгаз», ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», представителей общественности.

Установлены многочисленные отступления от проектной документации при строительстве, в том числе завышение диаметра участка трубы на полотенцесушителе, что является следствием разбалансированности данных отопительных приборов по дому, нарушение проектного решения при реализации вентиляционной шахты, замена приборов отопления на радиаторы с худшими характеристиками и теплоотдачей, иные нарушения», — сообщила в ответе на официальный запрос ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Тамара Журавская.

Всего по результатам проведенной выездной проверки органами прокуратуры выявлено 20 нарушений закона в целях устранения которых возбуждено 12 административных производств, внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства в органы местного самоуправления, саморегулируемые организации, в которых состоят проектировщики и застройщик, а также в управляющую компанию.

Но даже после проведения прокурорской проверки нарушения строители устранили лишь частично.

«В этой связи, Охинский городской прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию муниципального образования городской округ «Охинский», комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городского округа «Охинский», МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский, а также ООО «Труд — Сахалин», обязанности привести работу систем вентиляции, и теплоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов г. Оха, в соответствие с требованиями законодательства, устранить отклонения от проектной документации», — добавила Тамара Журавская.

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В настоящее время областная прокуратура проводит проверку по обращению активистов регионального ОНФ в связи с некачественным строительством домов в другом населенном пункте региона — селе Дальнем.

Между тем, по данным портала Домофонд.ру, Сахалинская область стала единственным регионом ДФО, и одним из 3 субъектов Российской Федерации, где жилье в течение 2 квартала 2017 года не дешевело, а дорожало — с 95 тыс. рублей за кВ. метр до 95,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений в сфере реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Из наиболее частых нарушений прокуроры отмечали — отсутствие учета граждан, имеющих право на переселение, необоснованное расходование бюджетных средств.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко распорядился ликвидировать аварийное жилье в островном регионе к 2020 году. В регионе действуют уникальные программы кредитования — например, беспроцентная ипотека для курильчан, финансирование из бюджета приобретения жилья многодетным семьям и другие. Но эффект от этих программ часто сводят на нет нерадивые строители.