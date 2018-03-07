Армению и Нагорный Карабах свяжет третья автомагистраль

Степанакерт, , 18:06 — REGNUM В Нагорно-Карабахской Республике НКР стартовали подготовительные работы по строительству третьей альтернативой дороги — Карвачар-Норабак-Сотк, связывающей Карабах с Арменией. Об этом заявил первый заместитель министра градостроительства республики Павел Наджарян, сообщает «Арцахпресс».

По его словам, в настоящее время ведутся гидрогеологические исследования грунтов на местности.

«Чтобы из города Карвачар добраться до села Сотк в Гегаркунинской области Армении и выйти на основную трассу, будет построена автодорога длиной примерно в 26 километров. Таким образом, у нас будет третья благоустроенная альтернативная дорога, связывающая Арцах с Арменией», — сказал замминистра.

По его словам, рассчитываются технические решения по конструированию дренажных систем, необходимых инфраструктур, размещению необходимых инженерных, искусственных сооружений.

Как указал Павел Наджарян, работы по строительству новой дороги начнутся с потеплением, строительные работы планируется завершить до конца года.

1 сентября 2017 года была открыта автомагистраль, соединяющая армянский Варденис и Мартакерт в Нагорном Карабахе. Трасса имеет протяженность 116 км.

Основной дорогой, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом является автомагистраль Горис — Степанакерт.