Поставить жильё на кадастр: что ждёт рынок недвижимости?

Москва, , 17:05 — REGNUM В России кадастровая стоимость оценки жилья составляет 100% рыночной цены, что вынуждает людей платить завышенные ставки в условиях многолетнего рынка падения недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доктор экономических наук, директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную стоимость жилья.

«Во всех развитых странах кадастровая стоимость на момент установления составляет не более 10—30% рыночной цены, так как рынок колеблется то вверх, то вниз. У нас 100%, а это значит что при падении рынка, а мы находимся не в первом году падения рынка недвижимости, люди платят завышенные ставки. Такой страны больше нет ни одной в мире, кроме бывших советских государств: Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Узбекистан — там ситуация, как у нас. Надо полностью пересмотреть базовое законодательство о кадастровой стоимости и привести его в соответствие с мировым», — отметила Иванкина.

Добавим, в послании к Федеральному собранию Владимир Путин также отметил, что на данный момент в России ежегодно строится 80 млн кв. метров жилья. Президент поставил задачу увеличить данную цифру до 120 млн кв. метров. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы не менее 5 млн семей ежегодно могли улучшать свои жилищные условия.

По мнению Елены Иванкиной, данные цели вполне реально достигнуть, если создать для людей привилегии в выборе земельного участка — продавать его не на аукционе, а в порядке предварительного согласования. Также необходимо ввести дотации на обеспечение зданий коммуникациями и создать кредитные каникулы на первые пять лет ведения строительства. Она отметила, что последнее время главенствовали две главные тенденции — падающая ставка по ипотеке по процентам и падающие цены на недвижимость. Вследствие этого для людей облегчился процесс получения недвижимости. Так, по оценкам аналитиков, на данный момент всё, что построено вокруг Москвы, стоит на продаже в среднем 11,5 месяцев.

«Это очень длительный срок продажи. Не та ситуация, которая была в 2000-х, когда темпы роста на недвижимость составляли 83% в год, когда люди не успевали собрать деньги на первоначальный взнос, а цены уже выросли. Но плюс к этому ещё должны повышаться заработные платы. А у нас за 4 года на 12% снизились реальные заработные платы. Номинально она растёт из-за роста цен, а на самом деле снижается. Для этого нужны места работы, развивать производство. Тогда ипотека будет разбираться так, как она разбирается в западных странах, в европейских странах ипотека в среднем составляет 60% от ВВП, в Нидерландах 110, у нас 5%. И это уже очень хорошая цифра, несколько лет назад был 1%. Рост ипотеки — очень хороший фактор, оживляющий рынок недвижимости», — подчеркнула эксперт.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил о необходимости повышения доступности ипотечных кредитов и постепенного снижения средней ставки до 6—7%.

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