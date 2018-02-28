Нацпарк в Татарии пытается вернуть России 26 «потерянных» участков

Казань, , 13:56 — REGNUM ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» из Татарии пытается вернуть на баланс Российской Федерации 26 участков земли, которые, по мнению администрации парка, были незаконно проданы муниципальными властями в частные руки. Сделки были заключены более семи лет назад, покупателем по результатам торгов стало аффилированное с экс-председателем правления обанкроченного «Татфондбанка» АО «Земельная корпорация «Лидер». Один участок ФГБУ через суд смогла вернуть, а ещё по четырём участкам в середине февраля 2018 года Арбитражный суд РТ отказал. В рамках того же дела по 26 наделам иски были выделены в отдельные производства, их рассмотрение назначено на 26 марта 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В апреле 1991 года Совет министров РСФСР, а 19 сентября 1991 года кабинет министров ТАССР своими постановлениями на территории Елабужского района Татарии создали государственный природный национальный парк «Нижняя Кама» площадью 26 112 га с предоставлением в пользование парку 17 518 га земель государственного лесного фонда Елабужского мехлесхоза и 553 га земель государственного запаса (Елабужский район) и включением в состав парка 7111 га земель сельскохозяйственных предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, 436 га земель г. Елабуги и 494 га земель, переданных промышленным предприятиям и организациям под учреждения отдыха без изъятия их из хозяйственной эксплуатации с определением экспликации земель парком. В 1995 году парк был отнесён к особо охраняемой природной территории федерального значения и переименован в национальный парк «Нижняя Кама».

В ноябре 2011 года муниципальные власти района по результатам тендера подписали договор купли-продажи ряда земельных участков. Покупателем стало АО «Земельная корпорация «Лидер», которое на сегодня пытаются обанкротить за долг 2,4 млн рублей. Иск подан в конце ноября 2017 года, но обоснованность претензий ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» пока не рассмотрена. Судебное слушание назначено на 13 марта 2018 года. Кроме того, конкурсный управляющий ПАО «Татфонбанк» подал аналогичное заявление, также требуя обанкротить АО. Отдельным иском банк требует наложить взыскание на заложенное имущество корпорации. Слушание по этому делу пройдет 1 марта 2018 года. В материалах суда не уточняется, о каком именно имуществе идёт речь.

Возвращаясь к иску национального парка к земельной корпорации, следует напомнить, что оспаривать договор купли-продажи участков стали лишь спустя четыре года после сделки. В состав парка из земель сельскохозяйственных предприятий входил и спорный участок с кадастровым номером 16:18:000000:258. В июне 2016 года Арбитражный суд РТ признал договор от 14 ноября 2011 года по продаже этого участка общей площадью 20 766 747 кв. м недействительным.

«Суды двух инстанций установили, что на момент заключения договора купли-продажи от 14.11.2011 №32 спорный земельный участок входил в состав парка, земли которого с момента приобретения данного статуса относились к категории земель особо охраняемых природных территорий, неоднократно подтверждаемой ненормативными правовыми актами Республики Татарстан, и пришел к обоснованному выводу о том, что в силу прямого указания закона спорные земли относятся к собственности субъекта Российской Федерации и не подлежали приватизации», — отмечалось в постановлении суда.

Вдохновлённое примером по этому делу федеральное учреждение попыталось обжаловать продажу еще трёх десятков участков, но в середине февраля 2018 года Арбитражный суд РТ отказал в признании права собственности РФ на учётные части четырёх наделов.

«Учётные части земельных участков не имеют характеристик, позволяющих определить их в качестве индивидуально определённой вещи. Данные учётные части могут стать объектами недвижимости и соответственно объектами права собственности только после образования их как самостоятельных земельных участков в порядке главы Земельного кодекса РФ. Поскольку учетные части земельных участков не являются объектами недвижимости и объектами права собственности, требования истца о признании права собственности Российской Федерации на них являются необоснованными и удовлетворению не подлежат», — отметил суд в своём решении, которое пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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В конце марта 2018 года вердикт должны вынести по двум отдельным производствам, в которых речь идёт об ещё 26 участках. Администрация национального парка требует признания права собственности Российской Федерации на них.