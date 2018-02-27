Болгария хочет сделать АЭС «Белене» общебалканским проектом на деньги ЕС

София, , 13:10 — REGNUM Болгария выступила с инициативой о завершении строительства АЭС «Белене» в качестве общего балканского проекта с финансированием со стороны Европейского союза. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр страны Бойко Борисов, выступая на Инвестиционном форуме по Западным Балканам в Лондоне, организованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Я поговорю об этом с банком, поскольку Болгария уже оплатила и получила два ядерных реактора, они стоят упакованные. Почему бы нам не подумать об общем финансировании, об одном общем балканском проекте единой системы линий электропередачи», — сказал Бойко Борисов.

Он отметил, что в Болгарии действует хорошо развитая электрораспределительная система и в настоящее время страна экспортирует электричество через Сербию в Грецию и в Македонию. По его мнению, электрораспределительные системы в регионе можно было бы связать так, чтобы из Болгарии через Черногорию электроэнергия поступала в Италию.

«Меня осенила мысль, что можно найти одно чудесное решение для нашей АЭС «Белене» — с европейским финансированием, со всеми нами в качестве акционеров», — сказал болгарский премьер.

При этом он добавил, что следует вкладывать средства в инфраструктуру на Балканах, чтобы повышать качество жизни людей, так как «бедность приводит к войнам».

«Либо мы финансируем и строим современные Балканы, либо начинаем готовиться к новым войнам. Либо Европейский союз достает деньги и мы начинаем строить и готовиться к другому», — заявил Бойко Борисов.

В работе Инвестиционного форума принимали участие президент ЕБРР Сума Чакрабарти и главы правительств Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины и Косово.

Напомним, осенью минувшего года в правительстве Болгарии заявили, что рассматривают все варианты относительно перспектив проекта АЭС «Белене», в том числе завершение строительства электростанции при участии «Росатома», продажу уже изготовленных российским «Атомстройэкспортом» реакторов, а также использование данного оборудования для создания 7-го энергоблока АЭС «Козлодуй». Также обсуждается возможность приватизации проекта.

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