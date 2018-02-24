Инфраструктурный проект показал неуверенность угольных компаний в будущем?

Мурманск, , 14:41 — REGNUM Проект развития Мурманского транспортного узла предполагает постройки крупного угольного порта. Реализация основного проекта тем временем вызывает ряд серьезных вопросов по части финансирования. О том, как меняется ситуация вокруг казавшегося решенным вопроса, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Проектируемый порт развивает ООО «Морской торговый порт «Лавна», которое до сих пор является 100%-ной собственностью Государственной транспортной лизинговой компании. В конце прошлого года ожидалось завершение сделки по приобретению почти 75% акций порта трейдером Mercuria Energy Trading SA, однако сроки, изначально намеченные на рубеж 2017−2018 годов, переносятся. Представители Mercuria настаивают на вхождении в проект инвестора с российской стороны, который должен приобрести оставшиеся 25% и в будущем обеспечить порт ресурсной базой.

На данный момент, вероятно, угольные компании встревожены неопределенностью будущего угля как топлива на мировых рынках, несмотря на остающуюся высокой потребность в угле. И возможно именно это причина того, что они не спешат вкладываться в инфраструктурные объекты долгой окупаемости.

О других проблемах, связанных со строительством Мурманского транспортного узла, и о поисках министерствами правильных путей привлечения частных средств в инфраструктурные проекты читайте в статье: Мурманский транспортный узел: развязать нельзя разрубить

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