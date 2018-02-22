Российская Арктика: ресурсы подождут — народ не дождется?

Анна Горохова, , 18:37 — REGNUM

Арктическая вахта

Вопросом, к которому эксперты конференции «Арктика-2018» возвращались чаще других, стал способ практического освоения Арктики, иными словами — плюсы и минусы привычного для северных территорий вахтового метода работы.

«Мы так и не определились с концепцией развития: осваивать нам Арктику или заселять? — обозначил проблему Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России. — Отсюда следуют совершенно разные подходы. Если заселять — значит, создавать мощные новые города, а если осваивать — то это прежде всего вахтовый метод».

От варианта строительства новых городов и заселения северных земель государство отказалось. Об этом можно судить по словам президента России Владимира Путина на заседании Госсовета в конце 2017 года: «Уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может, сотен миллиардов рублей в капитальное строительство», — сказал глава государства.

Но одним только вахтовым методом Арктику не освоить: важную роль здесь играют уже существующие города и местное население. Можно ли говорить об устойчивом развитии того или иного арктического региона, когда там не живут люди? Города, в которых производство по-прежнему существует и даже развивается, требуют решения внутренних проблем и улучшения качества жизни.

«Часто приходится слышать, что осваивать Арктику нужно только вахтовым методом. Считаю этот подход ограниченным и применимым не ко всем территориям, — сообщила в своем выступлении вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. — Россия заинтересована в закреплении населения в Арктической зоне».

Несмотря на вышеуказанный интерес, пока правительство к реальным действиям переходить не спешит.

Государственное невмешательство

Между девятью регионами Арктической зоны РФ существуют серьезные различия по уровню социально-экономического развития. Но общая картина такова: Север утратил свою привлекательность как место для жизни и работы, и исправить ситуацию без помощи федерального центра у регионов не получится.

Одной из главных проблем уже давно стали «перебои» с полярными надбавками к зарплате. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после приравнивания минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму «полярки» будут начисляться уже поверх минимальной суммы. Региональные бюджеты к выполнению новых требований, мягко говоря, не готовы: к примеру, Мурманской области на выплаты бюджетникам потребуется дополнительно 1 млрд 178 млн рублей. Дополнительную нагрузку получит и бизнес — а значит, стоит ожидать роста стоимости услуг и товаров. Как известно, вопрос о софинансировании «северных» надбавок Министерство финансов РФ даже не обсуждает.

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О создании других привилегий жизни на Севере в Госдуме, пусть и нечасто, но говорят. Об одной из текущих идей участникам конференции «Арктика-2018» сообщил Игорь Ананских, член Комитета Государственной думы по энергетике:

«Мы обсуждаем законопроект, согласно которому жители арктических регионов после трех лет работы будут иметь право на льготный семейный отдых на российских курортах. Пройдет ли такой законопроект, пока сказать не могу».

Но даже одобренные на высшем уровне проекты задерживаются в развитии. Примером служит идея федеральной программы «Арктический доктор» по привлечению медицинских специалистов к работе в северных субъектах. Проект поддержал Владимир Путин и дал поручение министерствам финансов и здравоохранения заняться его реализацией. Пока вопрос повис в воздухе, Мурманская область, выступившая инициатором программы, решила не дожидаться отмашки сверху и запустить процесс хотя бы на своей территории.

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Регионы АЗРФ продолжают ждать своего отдельного закона, который уже около пяти лет не может дойти до правительства. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова считает, что проблема кроется в механизме государственного управления в арктических регионах, который пора пересмотреть. В ходе своего выступления на конференции в Москве депутат вновь озвучила недавнюю идею Госдумы о создании отдельного министерства по развитию Арктики:

«Не следует забывать, что Арктическая зона входит в состав четырех федеральных округов. В связи с этим, возможно, есть смысл создать уполномоченный федеральный орган по аналогии с Министерством по развитию Дальнего Востока и Министерством по делам Северного Кавказа».

Напомним, что основным направлением деятельности предполагаемого министерства депутаты называют создание по-настоящему важных для Арктической зоны нормативно-правовых актов. Ольга Епифанова считает, что Министерству экономического развития, которое уже больше года корректирует свою версию «арктического» закона, доверять такой процесс нельзя. Мол, не хватает компетенций и расторопности. Но на создание нового МинАрктики тоже нужно немало времени. Экспертное сообщество сможет дать свои советы по подготовке важного документа и без лишних кресел в правительстве.

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Ресурсы в режиме ожидания

Потенциал Арктики кроется в ее недрах. Россия обладает большей частью арктической территории и ее запасов, которые предстоит изучить и освоить. Однако сегодняшние сложности на мировом рынке делают большинство проектов в Арктической зоне невыгодными, считают эксперты.

«Государство дает компаниям, работающим в Арктике, большие преференции. Но несмотря на льготы, на данный момент реализованы только четыре масштабных проекта: «Ямал СПГ», Новопортовское, Бованенковское и Приразломное», — заявил руководитель направления «Газ и Арктика» Энергоцентра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов.

Многие большие проекты, такие как Штокмановское газоконденсатное месторождение, отложены на неопределенный срок. Нерентабельность из-за рыночных цен подкрепляется достаточным количеством ресурсов на уже разрабатываемых территориях.

За разговорами о гигантах вроде Штокмана мы несправедливо забываем о малых месторождениях, считает Геннадий Шмаль:

«Мы должны заниматься вовлечением в разработку малых месторождений, что требует развития и поддержки малого бизнеса, потому как компании-гиганты не будут заниматься такими объектами. Кроме того, распоряжаться этими месторождениями должны именно местные власти».

Притчей во языцех на подобного рода конференциях уже давно стал арктический континентальный шельф. Но ничего нового по этой теме экспертное сообщество сказать не может. На данный момент Россия не располагает технологиями для полномасштабной добычи на шельфе. Стимуляция развития науки в шельфовом направлении пока остается только на словах, инвестиции в подобные разработки в последние годы резко сократились во всем мире. Всё дело в нерентабельности добычи в арктических морях, считают ученые.

«Рентабельность добычи на арктическом шельфе обеспечивается только при цене 100—120 долларов за баррель. Сейчас России нужно продолжать геологоразведку в в районах нефтегазодобычи с развитой инфраструктурой, а на шельфе проводить планомерное изучение недр недорогими дистанционными методами и поисковой сейсморазведкой. И держать руку на пульсе», — заключил Юрий Ампилов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

III Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2018») проводится компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Мероприятие традиционно проходит при участии профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы, федеральных и региональных министерств, союзов и частных компаний, ведущих деятельность в Арктическом регионе.

Цели мероприятия — содействовать устойчивому социально-экономическому развитию Арктики, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность, создавать условия для повышения инвестиционной активности на территории Арктической зоны Российской Федерации.

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