Минобороны Латвии: в банковском кризисе опять виновата Россия

Рига, , 22:30 — REGNUM Латвийское министерство обороны назвало задержание главы Центробанка Илмара Римшевича частью мощной информационной кампании, развернутой против этой страны и по внешним признакам напоминающей акции, проводившиеся перед выборами во Франции, Германии и США, сообщает Deutsche Welle. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства обороны Латвии во вторник, 20 февраля.

Начало этой информационной кампании было дано статьей журналиста крупного международного информационного агентства Associated Press о возможных связях Римшевича с российским предпринимателем, имя которого входит в санкционный список США, отмечают в министерстве. После публикации статьи сама новость и компрометирующая главу ЦБ Латвии фотография были мгновенно распространены различными сайтами, причем независимо от того, писали они до этого о Латвии или нет — некоторые из этих интернет-источников и вовсе не освещают финансовую тематику.

В латвийском министерстве считают, что это было сделано намерено, с целью продвинуть новость в поисковых системах: «Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране», — указывается в заявлении министерства обороны.

В военном ведомстве также полагают, что это — только начало информационной кампании, основная задача которой состоит во внешнем влиянии как на внутреннюю политику Латвии, так и на намеченные на октябрь 2018 года выборы в латвийский Сейм.

Напомним, что глава Центрального банка Латвии Илмар Римшевич был задержан в ночь на 18 февраля по подозрению в коррупции и отмывании денег. На следующий день Римшевича освободили под залог в 100 000 евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвию потряс банковский кризис, который уничтожил репутацию страны