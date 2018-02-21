Highway to hell: Украина не теряет надежды стать «вратами» Китая в Европу

Киев, , 06:20 — REGNUM Украина и Евросоюз совместно займутся финансированием проекта транспортного коридора Go highway в рамках глобального китайского инфраструктурного проекта «Нового Шелкового пути», сообщает 21 февраля агентство «Синьхуа».

"ЕС готов частично профинансировать наш проект Go highway, который соединит Балтийское море с Черным», — приводит агентство слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, произнесенные им во время общения с репортерами после встречи с генеральным директором Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенриком Хололеем.

В 2017 году Украина заявила о запуске инфраструктурного проекта, который должен объединить четыре порта на Черном море на юге Украины и два порта в Балтийском море на севере Польши.

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Так называемый транспортный коридор протянется на 1,746 тыс. км и будет стоить 2 млрд евро (около $2,4 млрд). Завершение строительства планируется через три года.

Министерство инфраструктуры Украины утверждало ранее, что проект призван снизить стоимость доставки грузов и укрепить связи с Европой.

Министерство также надеется на развитие торговли между Европой и Китаем и укрепление позиций Украины в транзите грузов в рамках китайского «Нового Шелкового пути».

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Напомним, что Украина неоднократно изъявляла желание стать транспортным хабом Китая на пути его грузов в Европу. Однако, Китай, мягко говоря, неоднозначно относится к этой затее. Китайские эксперты объективно оценивают ненадежность Украины как партнера, хотя и не отказываются от ведения переговоров. При этом Белоруссия для Китая в настоящий момент более приемлемый вариант, нежели Украина.

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