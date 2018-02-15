Прожиточный минимум в РФ на самом деле никто не считал — Михаил Делягин

Москва, , 18:35 — REGNUM Реальный прожиточный минимум следует гарантировать не только пенсионерам и работающим гражданам, но и молодёжи, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина не спешить, повышая заработные платы до высоких уровней.

«Нужно действовать по принципу «шаг за шагом», — заявил Делягин. — У нас сейчас не гарантировано право трудящихся на жизнь. То, что с первого мая МРОТ будет не ниже прожиточного минимума, это решение правильное. Подтянем его, и дальше можно повышать уже и сам прожиточный минимум. Его ведь никто на самом деле не считал. Это вопрос реорганизации Росстата и его работы. Прожиточный минимум должен быть выше того, который существует сегодня, но есть логика административной деятельности. Есть логика аппаратной работы. Нельзя разом убить всех зайцев. Кроме того, я думаю, что реальный прожиточный минимум надо гарантировать не только работающим и пенсионерам, но также молодёжи и детям».

Напомним, что 15 февраля, выступая на пленарном заседании Госдумы, спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что популистские предложения повышать минимальные зарплаты до высоких уровней могут поставить граждан в сложное положение и лишить возможности реального роста выплат. Произошло это в ходе рассмотрения президентского законопроекта об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

«Была дискуссия в отношении принятия поправки, которая предусматривала другую сумму в виде МРОТ, — заявил Володин. — Мы должны исходить из того, что такие предложения могут поставить крест на решениях, которые предлагаются, которые мы сейчас рассматриваем. Это может ухудшить положение людей, а не улучшить его».

Это замечание касалось единственной поправки к законопроекту о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года, которая поступила в профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил увеличить размер МРОТ не до 11 163 рублей, а до 20 тыс. рублей.

Отметим, что законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года Госдума приняла во втором чтении 15 февраля. В третьем, итоговом чтении инициативу рассмотрят 16 февраля.