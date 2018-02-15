В 2017 году в Казахстане стали меньше есть мяса

Астана, , 15:42 — REGNUM По итогам третьего квартала 2017 года уровень потребления мяса и мясопродуктов в домохозяйствах Казахстана сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 17,8 кг, сообщает 15 февраля аналитический портал FinProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Городские жители потребляют 18,7 кг мяса, а сельские — 16,6 кг. В основном жители республики потребляют говядину — 5,6 кг, что на 3,1% меньше, чем в 2016 году, и баранину — 1,9 кг (снижение на 6,8%).

Средняя стоимость одного килограмма говядины в январе составила 1462,1 тенге (260 рублей), что на 15,1% дороже, чем в январе 2017 года. Стоимость баранины выросла за год на 14,7%, до 1383,3 тенге (246 рублей).

Самая дорогая говядина продается в Астане и Алма-Ате — 1654 и 1627 тенге соответственно (294 и 289 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2017 года производство мяса и мясопродуктов в Казахстане выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 197,6 тыс. тонн.

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