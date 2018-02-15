В Госдуме нашли, как увеличить число получателей страховых пенсий

Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект, в два раза сокращающий величину индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для получения страховой пенсии по старости, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

С 1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях», согласно которому для приобретения права на страховую пенсию по старости введено новое условие — наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (баллов).

При этом указанная величина на 2015 года составляла 6,6 и в дальнейшем увеличивается ежегодно на 2,4 до достижения 30. В 2018 году указанный показатель равен 13,8.

«Граждане с невысокой заработной платой не могут заработать необходимое для назначения страховой пенсии по старости количество индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметил один из авторов депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарии предлагают законом установить коэффициент в размере 15 (баллов).

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), число застрахованных лиц, которым было отказано в назначении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента, в 2016 году составило 8,3 тыс. человек, в 2017 году — 13,9 тыс. человек.

По предварительной оценке, в 2018 году общее число лиц, которые могут получить отказ в назначении страховой пенсии по старости из-за «недобора» баллов, составит 45,5 тыс. человек.