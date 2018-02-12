Неполживость литовских СМИ на поверку оказывается русофобской истерией

Вильнюс, , 03:14 — REGNUM Литовские СМИ в представлении своей деятельности решительно упирают на собственную «честность». Ознакомившись с правилами работы информационных порталов Литвы, кажется, что попал в образцово-показательное царство правды. Почему делается такой утрированный акцент, и может быть, заявленного качества все-таки не хватает, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

На примере портала Delfi, интернет-СМИ №1 в Литве, можно сделать вывод, что никаких платных текстов, никаких скрытых реклам здесь быть не может по определению. Всё прозрачно, как слеза. Вот только впечатление это обманчиво. Экскурсия по содержанию статей подтверждает уже давно известное наблюдение, что литовские СМИ буквально трещат по швам от заказных статей, и все утверждения о честности и прозрачности — это дымовая завеса нового типа, предполагающая, что расколоть деятельность фондов, которые занимаются нагнетанием антироссийской истерии, будет для кого-нибудь затруднительным.

А истерия, направленная против России, доходит до предапокалиптических градусов. Так что «Фонд поддержки печати, радио и телевидения Литвы», от лица государства раздающий бюджетные деньги, четко объясняет производителям информации, как жить и куда стремиться. Русофобия и антироссийскость как товар стали привычными явлениями в последнее время.

Как «честные и независимые» литовские СМИ на поверку оказываются самыми продажными и лживыми и как это организовано технически, читайте в статье: Евроненависть: как в СМИ Литвы вкачивают деньги на антироссийскую истерию

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