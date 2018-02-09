Украинцы вымерзают, но газ будет почти вдвое дороже

Киев, , 07:09 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 22 января сократились на 860 млн кубометров, то есть с начала отопительного сезона Украина сожгла более 27% накопленного топлива. Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко предположил, что цена на газ совсем скоро может увеличиться «на все 18%». Реальность опровергла его робкие предположения: прошла информация, что с 1 апреля цена на газ подскочит на 62%. Эту и другие новости украинской энергетики обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Антон Стеценко.

Издание «Украинские новости», ссылаясь на копию финансового плана «Нафтогаза Украины» на 2018 год, сообщает, что с 1 апреля тариф для теплокоммунэнерго, от которого зависят расценки на отопление, поднимется с 4942 до 8030 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, а с октября — еще выше, до 8530 грн (17 060 руб). То есть на 73% за полгода. Причем вторая цифра ближе к реальности, потому что 1 апреля отопительный сезон закончится, и новые тарифы подойдут к сезону новому.

Подорожание же природного газа для населения как последствие Давосского форума стало самой обсуждаемой темой в конце января, что же касается выхода из сложной ситуации, то здесь правительство ничего нового не изобрело, предложив сократить потребление везде, где это возможно. Например, в истекшем году предприятия ТКЭ снизили потребление на 25% по сравнению с 2014 годом, что эквивалентно экономии 1,2 млрд евро. По мнению чиновников, тому способствовал ряд грамотных управленческих решений, хотя больше похоже, что этого удалось достичь постепенным снижением температуры теплоносителя, подаваемого в жилые дома. Украинцы, у которых есть такая возможность, уже начали отказываться от центрального отопления, и становится привычной новость о пенсионере, замёрзшем до смерти в своей квартире. В конце января стало известно о двух таких случаях.

О других новостях украинской энергетики читайте в статье: «Ку-ку» украинцам из Давоса: дорогой газ для населения вновь подорожает

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