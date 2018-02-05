“Ку-ку” украинцам из Давоса: дорогой газ для населения вновь подорожает

Андрей Стеценко, , 15:09 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на начало февраля составляли порядка 12,435 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 22 января сократились на 860 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 4,678 млрд кубов топлива, т. е. более 27% от накопленного.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook пытается прикинуть, на сколько вырастет тариф на газ для населения с 1 апреля 2018 г.:

«К 1 апреля кабмин обязан изменить методику определения цены газа для населения, а уже с 1 апреля планируется, что по этой методике цена на газ увеличится на 8,3%. Но, беря во внимание, что еще в октябре кабмин отложил до 31 марта 2018 публикацию цены на газ, определенную по его же методике ещё 22 марта 2017, нарушив обязательства перед МВФ, то цена на газ может увеличиться на все 18%», — размышляет специалист.

Однако реальность опрокинула все эти несмелые прогнозы. Издание «Украинские новости», ссылаясь на копию финансового плана «Нафтогаза Украины» на 2018 год, утверждают, что тариф для теплокоммунэнерго (именно от него зависят расценки на отопление) с 1 апреля подскочит сразу на 62% (!) — с 4 942 до 8 030 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС. А с октября 2018 года — и вовсе до 8530 грн. (17 060 тыс. руб). Принимать ко вниманию следует именно вторую цифру, поскольку большинство ТКЭ завершают отопительный сезон как раз 1 апреля, а значит вкусить прелести новых тарифов население сможет уже в новом отопительном сезоне. Можно даже примерно подсчитать, ведь стоимость 1 Гкал сегодня известна (1325 грн. в Киеве). Значит, с 1 октября она должна вырасти до 2305 грн. (4610 руб). Это лишь немногим меньше средней пенсии, равнявшейся в конце 2017 года 2447 грн. (4894 руб).

1 Гкал — среднее значение количества тепла, необходимого для отопления однокомнатной квартиры в отопительный сезон — если нет сильных морозов, т. е. среднемесячная температура не опускается ниже — 2°С…-2,5°С. Т. е. расходы на отопление для украинцев превращаются в занятную рулетку с погодой. Если не повезёт — можно и без штанов остаться.

Почему же тариф поднимают в апреле, если действовать он будет уже только в будущем отопительном сезоне? Тут тоже просто: выборы. Одномоментное повышение тарифа на 73% за полгода до президентских выборов слишком рискованно. Тогда как в октябре можно будет изобразить, что тариф вырос всего на 500 грн.

Экономический форум в Давосе и его главное последствие для Украины (подорожание природного газа для населения) стало главным сюжетом конца января. К тому же всё это непосредственно было связано с фигурой президента Украины Петра Порошенко: именно он ездил в Давос, вёл переговоры с директором-распорядителем Кристин Лагард. Поэтому парламентская коалиция бросилась отбеливать имидж главы государства.

«Во-первых, неправильно утверждать, что МВФ требует поднять цены на газ для украинского населения. МВФ рекомендует выровнять цены на газ для населения и промышленности. Ранее такая корреляция была. Но затем кабмин снизил цену на газ для населения, и эта разница между ценой на газ для населения и ценой на газ для промышленности создает большие коррупционные риски», — заявила член комитета верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Наталья Кацер-Бучковская в комментарии изданию «Обозреватель».

Здесь есть о чём поговорить. Во-первых, член комитета ВР банально врёт. Уже в 2014 году, когда гривна только начала девальвировать к нынешним значениям, правительство Арсения Яценюка постановило: для защиты населения от эффекта курсовых колебаний газ украинской добычи использовать в первую очередь для нужд населения и коммунального сектора, а промышленности продавать импортируемый. Однако в прошлом году меморандум МВФ и постановление правительства №187 от 22 марта 2017 года (которым было установлено понятие ценового паритета) эту лазейку ликвидировали. Другое дело, что правительство Владимира Гройсмана не глупее своих предшественников и понимало, что такое постановление крайне негативно скажется на рейтингах власти на будущих выборах. А потому — предприняло попытку оттянуть расчёт тарифа для населения по своему же постановлению на неопределённый срок. В частности — пересматривать цену с опорой на весенние и летние месяцы предыдущего года, ведь именно в это время цены на газ минимальны. В МВФ этот финт раскусили еще в 2017 году, и в Давосе Порошенко лишь согласился от него избавиться.

Свести концы с концами в правительстве пытаются по методу баснописца Крылова — сокращают потребление, где только можно. Госагентство по энергоэффективности сообщает, что в 2017 году предприятия ТКЭ снизили потребление на 6 млрд кубометров (-25%) в сравнении с 2014 годом, что эквивалентно экономии 1,2 млрд евро. Чиновники уверены, что таких результатов им удалось достичь благодаря использованию возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, «тёплым кредитам» (частичное возмещение жильцам и жилкооперативам расходов на утепление домов). Хотя, скорее, этого удалось достичь постепенным снижением температуры теплоносителя, подаваемого ТКЭ в дома украинцев. Не говоря уж о том, что рост расходов на коммунальные услуги ведёт к тому, что украинцы начали отказываться от центрального отопления (в тех домах, где это возможно). Из-за чего новость «Пенсионер замёрз в собственной квартире» становится привычной: в конце января сразу две пожилых женщины были найдены мёртвыми в Николаевской области.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 29 января составляли 1,514 млн тонн (-97 тыс. тонн с 24 января). Запасы антрацита составляют 660 тыс. тонн, угля марки «Г» — 860 тыс. тонн. Довольно высокий расход антрацита — 56 тыс. тонн за 5 дней, видимо, объясняется необходимостью: сейчас в атомной энергетике Украины работают 11 из 15 энергоблоков. Для зимы, конечно, маловато.

Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщила о том, что с 1 апреля вырастут тарифы облэнерго — в среднем на 20%. Однако по отдельным предприятиям рост тарифов был куда большим — до 90%. Или даже до 103% (для «ДТЭК Высоковольтные сети)».

Судя по всему, мы наблюдаем нелёгкий процесс апробации RAB-регулирования в условиях Украины. Потому что вслед за этим решением НКРЭКУ последовал протест от правительства: от НКРЭКУ требуют пересмотреть своё решение, ведущее к росту тарифов.

«Идея стимулирующего тарифообразования — дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности трат электрораспределительных компаний — в целом поддерживается правительством. Но тот его вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция озвучивалась публично… Поэтому правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы более взвешенными», — говорится в письме кабмина.

Как это скажется на тарифе для населения в нацкомиссии — пока не известно, ведь решение касается облэнерго, тариф для населения пока не поднимали. Однако понятно, что теперь это лишь вопрос времени.

Что же до требования пересмотреть решение — то это не более чем игра на публику и попытка переложить ответственность.

«Сети изношены настолько, что или мы будем в них вкладывать деньги, или через 10 лет сидеть без света, потому что сети просто упадут. В энергетике все деньги поступают только от потребителя — больше неоткуда», — напомнил политолог Кирилл Куликов в комментарии для издания «Сегодня».

А вот директор консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский, наоборот, считает, что в НКРЭКУ ещё поскромничали: предлагаемые ставки RAB-регулирования — низкие.

«Доход на передачу электроэнергии должен быть выше, чем на банковские депозиты. Так во всей Европе. Например, вы — владелец распредкомпании, и у вас есть 1000 гривен. У вас есть выбор, куда их вложить. Либо в высокорисковый бизнес, каким является облэнерго, либо положить на депозит в банк. Чтобы вы выбрали первый вариант, должны быть созданы соответствующие условия. То есть должна быть хорошая ставка доходности», — приводит его оценку издание «Украинские новости».

Напомним, НКРЭКУ предложила рынку ставку в 12,5%, и это действительно немного ниже средней ставки по гривневым депозитам. Не говоря уж о том, что совсем недавно в НБУ подняли учётную ставку, что в течение ближайших месяцев вызовет ответный рост ставок по депозитам.

«Общая сумма инвестиций в объекты возобновляемой энергетики в 2016 году составила около 300 миллионов долларов, а в 2017 году на 23% больше — почти 370 миллионов долларов. Прогноз на 2018 год — плюс 25—30%», — такую оценку в комментарии УНИАН дал директор департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко.

В следующем году на энергорынке Украины может появиться новый игрок. Компания «Нафтогаз Украины» получила лицензию на поставку электроэнергии на территории Украины. В компании уточняют, что собираются быть не производить, а перепродавать.

«В следующем году начнет действовать закон «О рынке электроэнергии», который согласует энергорынок Украины с требованиями европейского законодательства, в частности, Третьего энергопакета. В таких условиях «Нафтогаз» считает перспективным выход на этот рынок в качестве трейдера», — отметили в пресс-службе компании.

Пока же, благодаря относительно невысокой стоимости электроэнергии, Украине удалось занять 4 место в мире по выгодности майнинга биткоина: сегодня для этого необходимо потратить электроэнергии на сумму 1852 долл.

Уголь

В конце января мы писали о непростой ситуации в углепроме Украины. А именно о том, как в угоду новому куратору отрасли от президента Украины Петра Порошенко (Виталию Кропачёву) под угрозой оказалась сложившаяся много лет назад схема встречных поставок угля (госшахты поставляют уголь частным генерирующим компаниям и наоборот, обе стороны таким образом экономят на логистике).

Однако, как утверждает глава первичной профорганизации Независимого профсоюза горняков Сергей Павлов, проблемы со сбытом угля не только из-за отказа от встречных поставок. Представитель профсоюза утверждает, что сегодня Украина импортирует не только антрацит, но и газовый уголь:

«…до 15 января [у государственных шахт в Волынской области — Ред] вообще не брали уголь. Сейчас хоть берут, там, по чайной ложке. И вот говорят, что это — избыток. Уголь берется не только из Америки, но, наверное, это — не секрет, везется из России. Просто зачем, спрашивается, они везут этот уголь, если у нас есть возможность добыть свой?».

На уточняющий вопрос, известно ли ему, какое количество газового угля сегодня импортируется, Павлов ответил:

«Миллион тонн марки «Г» будет завозиться и миллион марки антрацитовой. Это — цифры министерства, которые нам давал [министр энергетики Игорь] Насалик».

Что такое миллион тонн угля? Как сообщает дальше представитель профсоюза, сегодня Львовский бассейн, работая примерно на четверть доступной мощности, может добывать до 60 тыс. тонн угля в месяц. Т. е. если бы этот миллион тонн не импортировали, а покупали у шахтёров, те могли бы добывать до 140 тыс. тонн в месяц.

В целом же ситуацию в отрасли и энергетике в целом Павлов характеризует так:

«…я работаю в угольной промышленности 30 лет, в том числе отработал под землей 20 лет. Чтобы за год не оснастилась ни одна ТЭС — такого не было при самых плохих министрах и правительствах. Это нонсенс какой-то».

Подтверждением слов министра об импорте морем 2 млн тонн угля в текущем году может служить пресс-релиз порта «Южный». В нём предприятие выражает готовность выполнить перевалку 2 млн тонн угля — контракты на них как раз в стадии подписания.

Напомним, как раз в прошлом обзоре мы прогнозировали, что Украина, стараясь не слишком акцентируя на этом внимание общественности, будет продолжать закупки российского угля — как раз для этого и были отменены санкции против компании «Южтранс».

Любопытно, что центральное понятие энергетической стратегии Украины заключается в независимости от России. Скажем, программу модернизации антрацитовых энергоблоков ТЭС под газовые марки угля в своё время запускали, чтобы избавиться от необходимости покупать его у республик Донбасса. Теперь же оказывается, что и газовые угли нужно импортировать из РФ. Так оно и случилось.

«Железнодорожная станция «Чернигов». Снова РЖД, и снова «Новотранс» — тысячи тонн антрацита прямиком из России, в российских вагонах едут на украинские ТЭЦ», — возмущённо написал пользователь facebook Виталий Назарец, разместивший фотографии состава с российским углём.

Обозреватель портала Delo.ua Виктория Ильченко в своём материале разбирает, как на Украине устроена торговля углём, в частности, какие объёмы проходят через биржевые торги (напомним, что одна из прошлогодних идей минэнерго на тему «Как нам всё реформировать без денег и ничего не делая» — создать угольную биржу). Как удалось установить, на Украинской энергетической бирже в прошлом году было продано всего 1,8 млн тонн (6,4% от годового потребления). Причём 1,53 млн тонн были проданы в один день одному покупателю.

«По мнению основателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, такой объём угля мог понадобиться только двум компаниям в Украине — ДТЭК и «Центрэнерго». Госкомпания свое участие в биржевых торгах отрицала. Остается только ДТЭК, который, вполне вероятно, сам себе уголь и продал. По мнению Геруса, большую сделку на 1,53 млн тонн угля ДТЭК провел через биржу исключительно чтобы выполнить рекомендации антимонопольного комитета Украины — закупать уголь на конкурентных основаниях», — разоблачает журналист.

Глава минэкологии Остап Семерак в ходе пресс-конференции обратил внимание на проблему затопления шахт на неконтролируемой территории Донбасса. По его словам, 36 шахт затоплены уже настолько, что не подлежат восстановлению

Нефть

«Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) до 31 марта вернёт себе технологическую нефть, которая с апреля 2014 года находилась на хранении у компании «Укртатнафта», подконтрольной Игорю Коломойскому. Государству удалось даже существенно снизить размер компенсации за хранение — с 2,1 млрд грн. до 712 млн грн.

Государству вернётся примерно 140 из 675 тыс. тонн нефти. Остальной объём был распродан во II половине 2017 года.

«Укрнефтебурение» (одна из крупнейших частных добывающих компаний в нефтегазовой сфере) по итогам 2017 года значительно нарастила добычу нефти и попутного газа — до 43 тыс. тонн (+48%) и 390 млн кубометров (+51%). Это стало возможным благодаря 4 новым скважинам, сообщается в пресс-релизе. Планы на 2018 год — нарастить добычу ещё на 40—50% и ввести в эксплуатацию 6 новых скважин.

Добыча нефти на Украине в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 4,2% — до 2,098 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

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