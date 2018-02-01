Путин: Россия скоро догонит Францию в рейтинге Всемирного банка

Москва, , 08:42 — REGNUM Бизнесменам из Франции будет боле комфортно работать в России, чем у себя на родине. Такую возможность не исключил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил глава государства на встрече с членами экономического совета «Франко-российской торгово-промышленной палаты», которая прошла 31 января, уровень ведения бизнеса в России уже вплотную подобрался к аналогичным показателям во Франции.

«Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место. Обращаю внимание, что у Франции 31-е место», — отметил глава государства, добавив, что если Россия и дальше будет действовать так же, то «мы вас скоро догоним».

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«Надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции», — сказал Путин.

Он пояснил, что такие показатели стали результатом продолжающейся работы по снижению административной нагрузки, упрощению таможенных процедур, расширению доступа компаний к кредитным ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече 31 января Владимир Путин отметил, что на предстоящем в мае в Петербурге Международном экономическом форуме Россия рассчитывает заключить новые крупные торговые и инвестиционные контракты с французским бизнесом.

«Мы надеемся, приедет солидная делегация руководителей ведущих компаний промышленного и финансового сектора Франции. Будем рады всех вас видеть, уважаемые господа, в Петербурге», — сказал президент.

Он также добавил, что Россия рассматривает Францию в качестве одного из ключевых партнеров России в Европе.

Напомним, только в первом полугодии 2017 года товарооборот России с Францией превысил 3,301 млрд долларов США, увеличившись на 21,06% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Экспорт России во Францию превысил 1,671 млрд долларов, увеличившись на 45,57%, а импорт вырос на 3,25% — до 1,63 млрд долларов.

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