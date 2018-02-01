Порты: Китай не спасёт Латвию

Анна Мейзер, , 00:03 — REGNUM

Китай замахнулся на Арктику

Китай закрепляет свои арктические притязания на бумаге — Госсовет Китайской Народной Республики 26 января опубликовал первую в своей истории Белую книгу о государственной политике в Арктике. Таким образом Китай объявил о своих намерениях вместе с другими странами создать морские торговые пути в Арктике в рамках проекта «Полярный шелковый путь».

«Географически Китай является страной, близкой к Арктике, и одним из континентальных государств, ближайших к Северному полярному кругу», — цитирует китайское агентство Синьхуа Белую книгу.

Это заявление уже не раз вызывало недоумение полярных стран. Всё же Китай вынужден лишь сотрудничать с приарктическими странами, так как сам не является таковой. Зачастую предложения о финансовом участии КНР в проектах северных стран повисают в воздухе — всё потому, что китайские партнеры привыкли вкладывать деньги только в стопроцентно выгодные идеи. Однако даже ничем не подкрепленные разговоры о возможных инвестициях в развитие портов, коммуникаций, наземного транспорта имеют свое действие и создают положительный имидж Китая — верного соратника в развитии Арктики.

«Китай имеет прямую заинтересованность в развитии Северного морского пути. На сегодняшний день наиболее очевидный интерес — это транспортировка сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ», в котором компании КНР владеют примерно 30%. Ежегодно китайская CNPC планирует транспортировать с проекта порядка 4 млн тонн СПГ, конечно, через СМП. Этот маршрут, кстати, уже активно использовался Китаем для транспортировки оборудования для того же «Ямал СПГ», — об этом ранее корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич, комментируя китайскую инициативу Полярного шёлкового пути в Арктике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай еще в 2016 году подтвердил свою заинтересованность в использовании Северного морского пути для доставки своих товаров в Европу. Российская сторона также неоднократно заявляла о том, что будущее транзитных перевозок по СМП связывает именно с Китаем.

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Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота и Югорский Шар.

Груз наперехват

Генеральный директор Клайпедского морского порта Арвидас Вайткус и клайпедские стивидоры опасаются, что от них грузы могут уйти в порты Латвии. Об этом сообщило 30 января издание Baltnews.lt. Это связано с тем, что Латвия работает над перехватом транзита, идущего в Клайпеду, так как сама переживает серьёзный кризис.

Глава Ассоциации морских погрузочных компаний Литвы Видмантас Дамбраускас не исключает, что латыши могут существенно снизить тарифы на перевозки и переманить белорусские грузы к себе, пишет издание.

По итогам 2017 года Клайпедский порт побил очередной исторический рекорд по грузообороту — объем перевалки составил 43,1 млн тонн. Таким образом, латвийский порт является лидером не только среди стран Прибалтики, но и среди государств ЕС и НАТО, у которых есть морские гавани на Балтике.

Давний конкурент Клайпеды, Рижский свободный порт, в 2017 году перевалил 33,6 млн тонн — на 9,5 млн тонн меньше, чем Клайпедский порт. Основной причиной стал уход российской нефти.

Руководство порта и главы стивидорных компаний считают, что в таких условиях необходимо работать, расширяться, инвестировать в портовую инфраструктуру и заверить постоянных партнёров в том, что Клайпеда готова обеспечить для них все условия.

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии

Однако несмотря на это Литва прочно привязала к себе Белоруссию. Ни России, ни Латвии или Эстонии пока что не стоит ждать притока новых грузов.

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РЖД на всех фронтах

ОАО «Российский железные дороги» должно войти в портовый бизнес, автотранспортные и речные перевозки. Об этом 21 января сообщила газета «Коммерсант». В компании признают, что идеи пока «сырые», а эксперты отмечают отсутствие многих вводных.

Согласно проекту концепции развития транспортно-логистического бизнеса ОАО РЖД до 2025 года, доля транспортно-логистических услуг в бизнесе монополии должна вырасти к 2025 году до 25%, а при устойчивом росте погрузки и грузооборота должна быть увеличена рентабельность логистического бизнеса. Для достижения этой цели необходимо освоить стивидорный бизнес и перевозки внутренним водным и автотранспортом.

Как отмечает издание, стивидорный бизнес представляет интерес и как источник дохода, и как инструмент расширения основного за счет привлечения новых грузов. В планах рассмотреть возможность покупки контейнерных терминалов на Балтике, развивать потенциал складских мощностей за счет выхода на рынок автоперевозок. Во внутренний водный транспорт планируется идти для устранения конкуренции с ним же и роста погрузки.

БТК: в поисках применения

Железная дорога Баку — Тибилиси — Карс в дальнейшем будет использоваться и в туристических целях. Об этом сегодня, 31 января, заявил завотделом по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихаммедов, сообщило «РЖД-Партнер».

"На этом транспорте (на железнодорожном — прим. ред. ИА REGNUM ) можно будет объездить все регионы Азербайджана. Он используется в поездках внутреннего туризма, в частности в праздничные дни или во время летних каникул. Для внутреннего туризма, являющегося одним из приоритетных направлений дорожной карты, наряду с альтернативными видами транспорта используется и этот вид транспорта», — считает Шихаммедов.

По его словам, что касается международного транспорта, после начала эксплуатации БТК в полную силу специалисты туристической сферы рассмотрят этот вопрос с учетом международного опыта, и эта железная дорога, соединяющая три страны, будет использована и в «туристических целях».

Однако необходимо понимать, что обычно грузовые и пассажирские потоки стараются развести. Впрочем, учитывая особую «загруженность» БТК, у дороги есть все шансы на работу с пассажиропотоками. Согласно планам, пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Как уже писали авторы ИА REGNUM, за время эксплуатации БТК уже доказала свою «нужность». В декабре первый контейнерный поезд по новой железной дороге Баку — Тбилиси — Карс отправился в обратный рейс из турецкого порта Мерсин в направлении казахстанской станции Кокшетау. Так, за месяц эксплуатации по дороге прошел всего один поезд, и он же спустя месяц отправился в обратный путь.

Ранее звучали заявления о том, что на начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Однако пока что до таких цифр БТК еще далеко.

Латвия и Китай: слишком мало общего

Необходимо более критично оценивать шаги, которые предлагают Латвии крупные геополитические игроки, заявил мэр Вентспилса Айварс Лембергс в интервью газете Dienas Bizness, сообщило 31 января Sputnik Латвия.

Лембергс позитивно оценивает деятельность латвийских политиков по налаживанию отношений с Китаем, однако он считает, что «после одного звонка из американского посольства эта активность будет поставлена на тормоз».

Также мэр Вентспилса заявил, что китайские контейнеры поедут через Россию, и у нее есть все возможности перенаправить грузы в собственные порты в Финском заливе.

«Сейчас в российских портах свободные мощности, а у Китая с Россией всегда будет больше общих вопросов и интересов, чем у Латвии и Китая», — считает Айварс Лембергс.

Однако это не означает, что не надо работать на китайском направлении. Но эта сотня или тысяча контейнеров не сможет переправить всю массу грузов, которые везли из России, сказал Лембергс.

Напомним, более года назад парламентский секретарь министерства сообщений Латвии Эдгарс Таварс заявил, что грузопоток из Белоруссии и Китая может только на 50% компенсировать потерю российских грузов. На то, чтобы восстановить прежние объёмы транзита, могут уйти десятилетия, приводит слова Таварса портал Mixnews.lv.

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