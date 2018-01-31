Возвращение капиталов: второй шанс и его особенности

Москва, , 17:46 — REGNUM Оценить, сколько граждан РФ захотят воспользоваться вторым этапом амнистии капитала, а также объем возвращенных в РФ средств, сегодня невозможно, однако в Госдуме рассчитывают, что бизнес воспользуется вторым шансом — ведь третьего может и не быть, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Депутаты предлагают провести второй этап амнистии капитала — задекларировать свои зарубежные счета и активы теперь можно будет в срок с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2019 года. При этом все гарантии и права для тех граждан, которые ранее воспользовались амнистией капитала, также будут сохранены. Более того, таким гражданам позволено участвовать и во втором этапе программы, повторно подав декларацию об амнистии своих средств.

Сколько вернется денег?

Никто не может оценить объем возвращающегося капитала, считает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Не ставится цель установить какие-то цифры, это дополнительная возможность. Сколько человек воспользуются этой возможностью, никто не знает», — отметил он.

Между тем, отмечает он, предыдущим этапом амнистии капитала воспользовались около 7,2 тыс. граждан РФ. Однако оценить количество средств, которые при этом «вернулись» в РФ, сегодня невозможно.

«Сколько человек воспользовались возможностью подать декларацию — чуть больше, чем 7200. Ответ на вопрос, много это или мало, не может дать никто. А для того чтобы узнать, сколько средств и компаний было задекларировано, для это необходимо было бы вскрыть все эти декларации, а этого не может сделать никто, потому что это было обманом тех людей, которые реализовали свое право на подачу декларации», — отметил Макаров.

Информация из деклараций

По словам главы комитета Госдумы Андрея Макарова, в ходе программы амнистии капитала было две попытки получить информацию из деклараций. Впрочем, обе они оказались безуспешными.

«Главное достижение того, что мы сделали, в том, что никто не знает, сколько денег вернулось в страну», — подчеркнул Макаров.

В частности, по его словам, в ходе рассмотрения проекта первого этапа амнистии капиталов очень много консультантов говорили о том, что государству нельзя верить и по декларациям будут проводится проверки. Однако применение первого этапа амнистии доказало обратное.

По просьбам бизнеса — преследоваться не будет

Между тем, как заявил журналистам Андрей Макаров, сегодня притеснение российских предпринимателей в зарубежных банках и компаниях стало общим местом. Именно поэтому, по его словам, бизнес обратился к президенту с просьбой продлить программу амнистии капитала.

«Если раньше средства выводились из страны, потому что многие считали, что за рубежом они защищены лучше, чем внутри страны, то сегодня пришло осознание, что в стране они будут защищены», — отметил Макаров.

Поддержал такую позицию и глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Амнистия капиталов хоть название и условное, но поправка в Уголовный кодекс говорит о том, что возврат этих капиталов преследоваться не будет. И мне также хочется добавить, что сейчас самое время возвращаться», — отметил Крашенинников.

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Всем равные права

Участники первого и второго этапа амнистии капитала получат абсолютно равные права при реализации закона, подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, довольно распространено мнение о том, что те граждане, которые раньше уплатили налоги, «проиграли», так как государство простило их тем, кто не стал уплачивать.

«Никакого ухудшения тех, кто воспользовался первым этапом амнистии не существует. Абсолютно равные возможности. Более того, те кто воспользовался первым этапом, им никто не мешает воспользоваться вторым и подавать дополнительные декларации. И никто не будет проверять, что они написали тогда, а что сейчас», — уверил Макаров.

Третьего шанса может не быть

В Госдуме уверены, что третьего шанса для возвращения капиталов в РФ может и не быть.

«Фракция ЛДПР обращает внимание на то, что это второй шанс для нашего бизнеса вернуть капиталы в Россию, третьего может не быть, а ситуация будет только хуже и хуже, мы призываем всех одуматься и до 1 марта 2019 года все капиталы вернуть в Россию», — сказал один из авторов законопроектов депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР).

Он напомнил, что, когда парламентарии в 2015 году рассматривали первый вариант амнистии капиталов, у фракции ЛДПР было только два замечания.

«Первое — это полная тайна соответствующих сведениях о лицах, об объемах, и норма была выдержана. Вторая поправка — это бессрочность амнистии капиталов в РФ. Тогда уже было понятно, что геополитическая ситуация будет обостряться», — отметил депутат.

Капитал уже возвращается

Динамика курса валюты уже указывает на то, что капиталы возвращаются в РФ, уверен глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Укрепление рубля при падающей нефти говорит о том, что идет приток капитала из-за рубежа и препятствует падению рубля», — сказал он.

Аксаков полагает, что «принятие пакета законов простимулирует активизации притока российских капиталов в страну, и благодаря этому мы будем наблюдать в том числе экономический рост».

Амнистия

Законопроекты о втором этапе амнистии капиталов, а также налоговой амнистии при закрытии контролируемых иностранных компаний, принадлежащих гражданам РФ, были внесены в Госдуму 31 января. Предполагается, что задекларировать зарубежные активы можно будет с 1 марта 2018 года до 1 марта 2019 года. Как объяснил журналистам Андрей Макаров, такие сроки были выбраны не случайно. В частности, они связаны с тем, что поручение продлить программу амнистии президент РФ Владимир Путин дал в декабре 2017 года. По его распоряжению программа должна была длиться весь 2018 год.

«Если мы сейчас, у нас готов закон, нужно время на его принятие и опубликование. Мы исходим из того, что реально он сможет заработать только с 1 марта. Когда мы обсуждали этот вопрос с бизнесом, то решили, что если речь идет о годе, то почему бы не дать эти дополнительные два месяца. Поэтому срок до 1 марта 2019 года. Если бы закон заработал 1 января 2018, то он действовал бы весь 2018 год», — пояснил Макаров.

Пакет законов Госдума обсудит в первом чтении 7 февраля, в целом же пакет инициатив будет принят 9 февраля с тем, чтобы его успел одобрить Совфед и чтобы он поступил в срок на подпись президенту РФ — амнистия начнется с 1 марта 2018 года, сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).