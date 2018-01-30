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Клинцевич: Санкционная политика США не сломила Кубу, не сломит и Россию

Экономика

В «кремлевский доклад» попали 210 чиновников, бизнесменов и компаний

Клинцевич: Санкционная политика США не сломила Кубу, не сломит и Россию
Максим Додонов © Красная Весна
Флаг Кубы и памятник Антонио Масео в Гаване. Куба

Москва, 30 января 2018, 08:43 — REGNUM  Санкционная политика США — удар по Евросоюзу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Нельзя не понимать, что антироссийские санкции США — это и удар по Евросоюзу, в котором американцы видят своего серьезного конкурента, по партнерам России во всем мире», — сказал сенатор.

Это и попытка законсервировать разделение Европы, что заметно снижает ее экономический потенциал, полагает он.

Клинцевич назвал санкции очередной страшилкой и сравнил ситуацию с кубинской.

«Как и все предыдущие, они реально ничего не меняют… Если подобная политика, насчитывающая не одно десятилетие, не смогла сломить маленькую Кубу, то в отношении нашей страны она вообще не имеет никаких перспектив. Тем более что российский оборонно-промышленный комплекс абсолютно самодостаточен», — сказал он.

Так, в «кремлевский список» включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых глава Минэнерго России Александр Новак. В список попало руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова. Также в перечне — спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, экс-глава «Россетей» Бударгин, глава Росатома, «Интер РАО», «Русгидро».

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«Кремлевский доклад» минфина США

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