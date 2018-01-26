«Риски потерять валюту велики»: рынок криптовалют в Белоруссии

Минск, , 16:26 — REGNUM Несмотря на то, что развитие рынка криптовалют в Белоруссии способно привлечь в страну новые значительные средства в валюте, риск потерять валюту остаётся достаточно большим. Об этом сегодня, 26 января, пишет белорусское издание «Экономическая газета».

В материале обращается внимание на то, что развитие рынка криптовалют может привлечь в республику значительные объёмы валюты. Однако, во-первых, в ближайшие несколько лет не стоит рассчитывать на миллиарды долларов, при наиболее позитивном сценарии это будет несколько десятков миллионов. Во-вторых, риски потерять валюту тоже велики.

За прошедший год благодаря ICO финтех-стартапам по всему миру удалось привлечь средства в объеме около 4 млрд USD, свидетельствуют данные Autonomous Research. Это могут быть совершенно разные проекты, и в случае их успеха владельцы новых криптовалют (токенов), которые иногда выпускаются под реальные инвестиционные проекты и обмениваются на другие криптовалюты, могут заработать и без спекуляций. Однако потом необходимо эту криптовалюту перевести в обычные валюты, вложить в реальный бизнес. Вот здесь могут возникнуть проблемы, которые связаны с колебаниями курсов криптовалют и высокими комиссионными, уплачиваемыми при обмене. Пока эту проблему не удалось решить. Отмечается лишь, что для этой деятельности необходима хорошо развитая инфраструктура рынка, поддержка со стороны государственных или рыночных структур по конвертации средств.

Напомним, что 21 декабря 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Этот декрет — один из документов в пакете по либерализации экономики страны, который был принят самым последним. За счет этого документа в Белоруссии легализуется деятельность с криптовалютами, все — для «раскрепощения бизнеса». В связи с огромным количеством вопросов, поступающих в Нацбанк, о том, как работает декрет, в середине января представители банка заявили, что занимаются только регулированием банковской сферы и следят за соблюдением законности при осуществлении операций в банковской системе.

Вопросы организации самого рынка решают совет министров и администрация Парка высоких технологий (ПВТ). Позднее последние подчеркнули, что сам декрет вступает в силу только в конце марта 2018 года, а легальными видами деятельности на рынке криптовалют, согласно положениям декрета, смогут заниматься только субъекты хозяйствования — резиденты ПВТ.

Подписание декрета стало следствием объявленного ранее Лукашенко построения «IT-страны». После посещения нескольких офисов IT-компаний президент заявил, что информационные технологии — это будущее, и отставать здесь нельзя. Кстати, после того, как глава государства подписал декрет, в Белорусском научно-техническом университете объявили начало набора на обучение по специализации «криптовалюты и деривативы».

Власти рассчитывают, что декрет ПВТ 2.0 позволит привлечь в страну новых инвесторов и за счёт этого увеличить поступления в бюджет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно и заместитель председателя палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с корейской парламентской делегацией, которую возглавляет заместитель председателя комиссии Национальной Ассамблеи по наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем группы дружбы с Белоруссией Ли Вон Уком заявил, что Белоруссия крайне заинтересована в совместной работе с Республикой Корея в области IT-технологий и в области цифровой экономики.

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