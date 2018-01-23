Рубль на грани прорыва обороны

Москва, , 15:06 — REGNUM Российский рубль стоит на грани прорыва обороны пессимистов, призывавших запасаться валютой, коих набралось немало в преддверии анонсирования доклада американского минфина в отношении возможного расширения санкций на российский госдолг, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер.

По его словам, как это зачастую бывает ситуация складывается ровно наоборот по сравнению с тем, что предполагает рыночный консенсус.

«Конечно, не стоит сбрасывать со счетов негативный сценарий, однако поведение рынка «подсказывает», что ограничительные меры могут оказаться не столь болезненными или отложены на какой-то определенный срок.

Поэтому вслед за оглашением такого вердикта можно увидеть резкую волну укреплению национальной валюты на фоне не оправдавшихся опасений», — полагает эксперт.

На этой неделе, вероятно, противостояние, все же не решится в пользу рублевых «быков». Будет копиться потенциал вслед за повышением цен на нефть, однако до новостей из Вашингтона доллар будет тестировать полугодовой минимум в 56,20 руб., но не уйдет ниже.

«Ведь и на рынке Forex у «американца» появились предпосылки для укрепления против ведущих валют с трехлетнего минимума после переноса дедлайна по принятию бюджета до 8 февраля и благодаря позитивным ожиданиям данных по ВВП США за IV квартал, которые покажут рост экономики темпами в 3% третий квартал подряд», — пояснил Вернер.

На рынке энергоносителей техническая картина стала указывать на формирование новой волны роста. Несмотря на то, что по последним данным крупные участники рынка уже стали фиксировать прибыль по Brent (данные ICE) рынок в своих движениях инерционен, особенно если учесть, что движение вверх уже идет седьмой месяц подряд.

«Фоном для покупок стало улучшение МВФ прогноза по темпам роста мировой экономики с 3,7% до 3,9%. Теперь лишь данные от минэнерго США могут выступить барьером для покупателей.

До этого момента, судя по складывающейся ситуации, котировки Brent преодолеют сопротивление на $69,50 и приблизятся к трехлетнему пику, расположенному на $70,34», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль пользуется спросом