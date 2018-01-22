Россия и Север: кто кого кормит?

Якутск, , 13:12 — REGNUM Размещённый на сайте Госсобрания Якутии материал, в котором утверждалось, что Россия живёт за счёт Севера, стал причиной бурного обсуждения не только в республике, но и за её пределами. Текст со спорным утверждением с сайта регионального парламента оперативно удалили, но некоторые СМИ успели его переписать и дать повод для размышления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Север приносит в федеральный бюджет в 1,7 раза больше денег, чем получает из него в виде дотаций. Россия живёт за счёт Севера, хотя это многими не осознается. Север для России имеет не только экономическое, но и геополитическое, оборонное и стратегическое значение. Разведанные здесь месторождения сосредоточивают 1/3 мировых запасов никеля, 1/10 меди, 15% кобальта и 30% платиноидов. Кроме того, на Севере сконцентрировано 100% российских алмазов, 80% нефти и газа, 90% олова и т.д. На Севере добывается 50% деловой древесины, основная часть пушнины, речной и морской рыбы. Север дает 3/5 всех валютных поступлений страны», — говорилось в материале, ставшем поводом для активного обсуждения.

С утверждением, что Север кормит Россию, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов не согласен.

«Говорить, что Россия живёт за счёт Севера, не совсем корректно, — полагает эксперт. — Роль северных регионов в экономике России трудно переоценить, поэтому в стратегии развития страны их социально-экономическому развитию отводится приоритетное значение. Вместе с тем налоговая система устроена так, что северные регионы, в том числе и Якутия, являются дотационными. Тем не менее следует учитывать, что Российская Федерация состоит из 89 субъектов, из которых ряд регионов в силу объективных причин действительно не могут обойтись без перераспределения налоговых ресурсов из федерального бюджета. Кроме того, федеральный центр тратит значительные средства на оборону всей территории страны, в том числе и Севера и Арктики».

Вместе с тем Юрий Данилов высказал мнение, что сумму дотаций для северных регионов стоило бы увеличить, в разумных пределах.

«Федеральный закон об «Об Арктической зоне Российской Федерации» необходимо принять в ближайшее время, а также пересмотреть закон «О недрах» в сторону увеличения отчислений с добычи полезных ископаемых регионам, где ведётся их добыча. Тогда, наоборот, дотационные отчисления регионам могут быть уменьшены», — также подчеркнул эксперт.

Интересно, что жители Якутии в полной мере разделили утверждения, изложенные в статье на сайте Госсобрвания республики. «Больно за обнищавшую республику с еле выживающим населением… и это когда мы всю Россию кормим…», — комментируют люди новости о закрытии школы в селе Сватай из-за нехватки угля.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина в 2017 году отчаянно боролись за то, чтобы нефтегазовые доходы региона распределялись в его пользу в соотношении 75% к 25%, как это было раньше. Однако решением Госдумы РФ это соотношение было изменено в пользу федерального бюджета, начиная с 2018 года.

Почувствовала перемены и Якутия.

«Нас беспокоит увеличение федеральной доли налогов, выплачиваемых за счёт затрат предприятий. В результате сегодня мы ощущаем сокращение налога на прибыль, который приходится субъектам РФ», — заявлял глава республики Егор Борисов.

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