Связаны одной целью: проблемные банки Татарии делят 300 млн рублей

Казань, , 06:42 — REGNUM Обанкроченный «Татагропромбанк», в котором 46,58% принадлежит бывшему владельцу санируемого «Тимер банка», планирует взыскать с последнего более 307 млн рублей долга и пени. Судебное заседание состоится в Арбитражном суде Татарии 1 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Взыскание этой задолженности судом было приостановлено, так как «Тимер банк» пытался обжаловать сделки, повлекшие появление долга. Ответчиками по проигранному делу выступали банкроты «Татагропромбанк» и «Татфондбанк» (ТФБ). Истец утверждал, что данная сделка прикрывает выдачу кредита, потому требовал признать ее недействительной. Свой иск конкурсный управляющий мотивировал тем, что, проведя анализ межбанковских сделок, опросив сотрудников и руководителей банка, пришёл к выводу, что «открытие корсчета «Татагропромбанком» в ПАО «Тимер банк» и последующее размещение 300 000 000 руб. были направлены на кредитование ПАО «ТФБ», под контролем которого (в том числе акционеров) находились кредитные организации», и объяснял участие «Тимер банка» в этой схеме «необходимостью сокрытия «Татагропромбанком» превышения обязательного норматива максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков». Истец также уточнил, что «с учётом подконтрольности «Татфондбанку», у ПАО «Тимер банк» фактически отсутствовала возможность не участвовать в схеме».

"ООО «Татагропромбанк» иск не признало, поскольку операции по перечислению денежных средств между ТАПБ и ПАО «Тимер Банк» носили устойчивый, периодический характер, считает, что сделка между истцом и ответчиком была совершена в порядке обычного ведения хозяйственной деятельности банков, доказательств того, что «Татагропромбанк» был намерен предоставить ПАО «ТФБ» кредит, истцом не представлено, равно как и доказательств, подтверждающих, что сделка является притворной. Напротив, истец привлекал денежные средства у «Татагропромбанка» с условием оплаты процентов на остаток в размере 10,25% и размещал денежные средства в ПАО «ТФБ» путём предоставления ему межбанковского кредита под более высокий процент 10,75% годовых», — отмечается в определении суда, которым «Тимер банку» было отказано в удовлетворении требований.

Решение устояло в вышестоящих инстанциях, и теперь суд вернулся к рассмотрению первоначального иска о взыскании долгов с «Тимер банка».

Напомним, ПАО «Тимер банк», ранее входившее в неформальную банковскую группу ТФБ (через ООО «Новая нефтехимия» — своего единственного акционера), с января 2018 года сменило владельца. Его приобрела компании из структур «Ростеха» — «дочка» ОАО «Рособоронэкспорт» банк «Российская финансовая корпорация». Сделка по покупке 99,9% акций «Тимер банка», которому в конце ноября 2017 года уставной капитал снизили до 1 рубля, была завершена 11 января 2018 года. С появлением нового инвестора у кредиторов проблемного банка появился шанс на выплату долгов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Татагропромбанк» на начало марта 2017 года имело уставной капитал более 737,25 млн рублей. Лицензию у банка отозвали в начале апреля 2017 года, а банкротом он был признан в мае того же года.

Проведённая осенью 2017 года оценка имущества банка показала, что оно стоит 193,92 млн рублей. Размер требований кредиторов на начало декабря 2017 года, между тем, составлял более 1,748 млрд рублей. Еще почти столько же — требования, которые не включены в реестр, но должны быть погашены после выплаты кредиторам из реестра.

Основным акционером банка является ООО «Новая нефтехимия», аффилированное с экс-председателем правления обанкротившегося «Татфондбанка». Последний на сегодня проходит в качестве обвиняемого по ряду уголовных дел, где уже набралось почти 30 эпизодов, связанных с выводом активов, превышением служебных полномочий. Само ООО «Новая нефтехимия» находится в процессе банкротства. 30 января 2018 года пройдёт заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос перехода от наблюдения к следующему этапу процедуры несостоятельности. Инициатором банкротства стал конкурсный управляющий ТФБ.

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