В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

Москва, , 09:08 — REGNUM С 15 января в России стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Эксперимент будет проведен в течение всего 2018 года, передает Интерфакс.

Те производители, которые согласились участвовать в эксперименте, будут маркировать каждую пачку сигарет двухмерным уникальным штрих-кодом.

Он будет содержать информацию о подлинности продукции: наименование марки, дата, место и время производства. Этот штрих-код можно будет отсканировать при помощи приложения на телефоне.

Эксперимент позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта.

Планируется, что оценка результатов пилотного проекта будет проводиться дважды в год — до 1 июля 2018 года и до 31 декабря. Доклад будут посылать в правительство РФ.

По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

Ответственными за проведение эксперимента по маркировке табачной продукции назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи РФ, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

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Как сообщало ИА REGNUM, введение обязательной маркировки сигарет может быть перенесено правительством РФ на 2019 год. Перенос сроков введения маркировки, по данным издания, связан с желанием кабинета министров точно отследить результаты эксперимента в 2018 году.

Напомним, сейчас в России обязательно маркируются меховые изделий. Также проводится эксперимент по маркировке лекарств.

С 2018 года планируется маркировать обувь, с 2019 года — одежду (куртки, блузки, сорочки, костюмы), а также постельное белье.

Добавим, в России доля курильщиков остается неизменной и составляет 32% населения страны.

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