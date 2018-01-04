Если власти Киргизии найдут еще 15 млрд рублей, то врачам повысят зарплаты

Бишкек, , 16:21 — REGNUM На повышение заработных плат врачам нужны дополнительные средства в размере не менее 18 млрд сомов (15 млрд рублей). Однако пока что на оплату труда медицинских работников предусмотрено всего лишь 8,1 млрд сомов (6,75 млрд рублей). Об этом сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на данные Аппарата правительства Киргизии.

Отмечается, что в 2017 году общий объем бюджетных затрат на сферу здравоохранения достигал 15,3 млрд сомов (12,75 млрд рублей), или 13,2% от общего объема расходов госказны. А среднемесячная заработная плата врача составляла лишь 9 957 сомов (8 297 рублей), в то время как официальная средняя зарплата по республике — 14 811 сомов (12 342 рубля).

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в Киргизии существует свыше 1800 государственных медучреждений, в том числе: 142 больницы, около 700 центров семейной медицины (поликлиник) и более 1000 фельдшерско-акушерских пунктов.

В медицинских учреждениях республики работают около 12 тысяч врачей и 40 тысяч медсестер, санитаров и иных медицинских работников. При этом дефицит кадров в этой сфере в начале 2017 года составлял порядка 20%.

Отметим, что в конце декабря 2017 года Ассоциация молодых врачей жаловалась на то, что правительство и министерство финансов Киргизии с 2011 года и до настоящего момента не провели индексацию заработных плат медицинским работникам.