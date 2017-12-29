Взлом информационной системы таможни Киргизии нанёс ущерб всей ЕАЭС

Бишкек, , 18:45 — REGNUM В результате незаконного проникновения в автоматизированную информационную систему государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии ЕАЭС нанесен ущерб на сумму 26,386 млн сомов ($ 380,9 тыс.). Об этом 29 декабря сообщает агентство 24. kz со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры республики.

В информационной системе ГТС 19 октября 2017 года была подтверждена таможенная процедура «экспорт» на товары, которые следовали из Белоруссии в Китай и Грузию. Подтверждение процедуры произошло через логин инспектора таможни «Ош».

В прокуратуре сообщили, что товары не были вывезены с указанного места таможенного оформления.

По факту случившего возбуждены три уголовных дела: «Служебный подлог», «Злоупотребление должностным положением» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в правительстве Киргизии сообщили, что премьер-министр республики Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении на должность председателя ГТС Кубанычбека Кулматова.

По словам Исакова, под руководством Кулматова в 2010—2013 года таможня добилась увеличения в 2,5 раза поступлений таможенных платежей.

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