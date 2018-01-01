В РФ заработала система tax free

Москва, , 04:05 — REGNUM Основные положения закона о создании на территории РФ системы tax free вступили в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Система tax free действует в разных странах мира: она предполагает возвращать иностранцам налог на добавленную стоимость, которую граждане уплатили при покупке товаров внутри страны. В РФ ставка НДС достигает 18% — соответственно, эти средства будут возвращаться гражданам.

Новые правила коснутся только граждан иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с которым у РФ единое таможенное пространство. Граждане всех остальных стран могут вернуть уплаченный налог при вылете из РФ или пересечении границы ЕАЭС.

Возврат налога возможен только если стоимость товара составляет более 10 тыс. рублей. Для компенсации НДС иностранец должен будет в течение года после покупки предоставить в налоговый орган специальный чек, который ему выдает продавец. До 1 октября 2018 года такие чеки будут существовать только в бумажном виде, однако затем правительство планирует перейти на автоматический, электронный режим.

Закон пока будет работать в пилотном режиме. Как объясняли депутаты в ходе рассмотрения документа в Госдуме, реализация закона позволит увидеть его недостатки и ликвидировать их уже в ходе правоприменения. Изменять систему сможет правительство с помощью подзаконных актов.

Система tax-free для начала будет введена в пилотном режиме в некоторых городах РФ, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По словам замминистра, обсуждается также включение в этот список Калининградской и Новгородской областей, а также Дальнего Востока.

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