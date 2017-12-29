Нефть: геополитические риски в 2018 году дадут о себе знать

Москва, , 09:34 — REGNUM Нефть 28 декабря торговалась довольно спокойно, осциллируя вокруг отметки 66 на фоне противоречивых факторов и новостей. К концу дня Brentвсе же смогла обосноваться над психологическим уровнем, практически отыграв потери, понесенные 27 декабря, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«После недавнего ралли в сырьевом сегменте поселилась неопределенность. Участники рынка не могут определиться с преобладающими факторами, что выражается в консолидации котировок. С одной стороны, цены удерживаются вблизи 1,5-годовых максимумов в немалой степени благодаря перебоям в поставках», — отметил Мащенко.

Но, по его мнению, этот фактор носит локальный характер и уже скоро уйдет со сцены. Forties уже частично восстановил работу и полноценно вернется в строй уже через несколько дней. Еще через пару дней будет восстановлен трубопровод в Ливии после недавнего взрыва.

Запасы сырой нефти в Штатах стабильно снижаются. Но, по сути, из Америки не поступает обнадеживающих сигналов.

«Во-первых, в уровнях запасов нет ничего выдающегося — они всего лишь находятся в середине диапазона, характерного для этого времени года. Во-вторых, запасы бензина продолжают расти, а значит, спрос падает. В-третьих, что еще важнее, добыча продолжает увеличиваться, обновляя рекордные максимумы», — пояснил эксперт.

Для того чтобы можно было говорить о поддержке цен на нефть со стороны американских данных, рынок должен увидеть стабильное сокращение добычи, но это вряд ли произойдет, особенно при текущих ценах.

«С другой стороны, ОПЕК сокращает производство, причем довольно послушно. По крайней мере, об этом говорят публичные цифры. Но по мере движения рынка к балансу экспортеры будут все чаще напоминать о стратегии выхода, чтобы как следует подготовить рынок и не шокировать нефтяных быков», — полагает Мащенко.

По мере поступления такого рода сигналов нефть будет дешеветь, особенно если при этом США продолжат ставить рекорды по добыче.

«Впрочем, всегда есть надежда на сюрпризы, способные подогреть интерес к покупкам актива. Геополитические риски в мире сохраняются и могут дать о себе знать в наступающем 2018 году. На таких факторах цены склонны резко и эмоционально подрастать. Но велики риски столь же агрессивных коррекций», — считает эксперт.

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