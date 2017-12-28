Рост промпроизводства в РФ сравнивают со статистической погрешностью

Москва, , 14:58 — REGNUM Санкции могли негативно повлиять на рост российского промышленного производства, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Счётной палаты РФ о том, что российское промышленное производство в январе-ноябре 2017 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Если рост и есть на самом деле, то он очень слабый и неустойчивый, — отметил экономист. — Он очень близок к статистической погрешности. Однако, возможно, в некоторых отраслях рост действительно наблюдается. Например, нефтяная отрасль (за счёт небольшого удорожания чёрного золота на мировых рынках) может воздействовать на другие сектора промышленности. Кроме того, у нас немного выросло сельское хозяйство, и оно могло предъявить дополнительный спрос на сельскохозяйственные машины и оборудование. Сыграли свою позитивную роль оборонный заказ и льготы для сельскохозяйственного машиностроения».

Вместе с тем Колганов констатировал, что пока фундамента для устойчивого роста не создано: государственные инвестиции невелики и никаких системных мер, которые работали бы на подъём промышленности, не наблюдается. Что касается роли санкций, то они могли создать негативный эффект, который, однако, вряд ли можно отнести именно к 2017 году.

«В первую очередь сократился доступ к дешёвым кредитным ресурсам и не состоялись некоторые инвестиционные проекты, на которые рассчитывала наша промышленность, связанные с капиталовложениями из-за границы», — уточнил эксперт.

Однако главной проблемой был и остаётся слабый внутренний спрос — проще говоря, неспособность потребителя приобрести те или иные промтовары. Некоторое увеличение внутреннего спроса, как заметил Колганов, ограничено высокодоходными сегментами. Иными словами, богатые слои населения (топ-менеджеры и руководители предприятий) действительно стали покупать больше, но они предпочитают заграничный товар, а значит, не могут помочь российской экономике. Более того, их роль оказывается, скорее, негативной, так как деньги из страны уходят и обеспечивают рост и устойчивость западных производств.

Напомним, по данным Счётной палаты, в России промышленное производство в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 1,2% (за 11 месяцев 2016 года — 1,4%). Снижение динамики продолжается в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, а рост — в добыче полезных ископаемых. Как отмечает СП, динамика промышленного производства за 11 месяцев существенно отличается от прогнозного значения, а значит, есть риски недостижения прогнозного показателя.

Объём ВВП в январе-ноябре 2017 года составил 81,5 трлн рублей.

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