Узбекистан поменял систему координат

Ташкент, , 14:29 — REGNUM В Узбекистане в качестве государственной будут использоваться международные геодезические системы координат вместо Системы координат 1942 года (СК-42). Сообщили в Государственном комитете по земельным ресурсам со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В настоящее время в республике отсутствует открытая система координат, что является сдерживающим фактором для создания информационной системы кадастрового учета и государственной регистрации на недвижимость.

СК-42 использовалась для создания геодезических сведений, являющихся служебной тайной. Открытая система координат должна иметь исходные данные, которые отличаются от исходных данных СК-42.

Во многих странах используется две международные открытые системы геодезических координат — ITRS и WGS-84.

Предполагается, что постановление правительства позволит улучшить качество государственных услуг населению и предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2017 года в России также поменялись единые государственные системы координат. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев.

В качестве единых государственных систем координат была принята геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) и общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11).

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