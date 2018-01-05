Планов по легализации биткоина в РФ нет

Москва, , 01:35 — REGNUM Биткоин продемонстрировал все признаки пирамиды и РФ не будет его легализовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Смысл биткоина непонятен, у нас нет никаких планов легализовать его в стране. Он показал все признаки пирамиды», — отметил Аксаков.

По его словам, теперь у развития криптовалюты есть два варианта: либо биткоин полностью уйдет с рынка, либо остановится на каком-то равновесном уровне, к которому он уже движется.

«В биткоин, как в валюту, я не верю, но в сами криптоинструменты верю и думаю, что они возьмут свое и удастся найти технологии дешевого майнинга этих инструментов», — отмечает Аксаков.

Между тем, законопроект о легализации криптоинструментов уже разрабатывается в правительстве. По словам Аксакова, в вопросе легализации использования криптовалют на территории РФ, главное — определить, какой из инструментов допустить к приобретению токенов, которые будут по российским правилам выпускаться в РФ.

«Токены — тоже цифровой актив, тоже имущество, но токен выпускается под проект. Соответственно, в законопроекте, который сейчас разрабатывается, будет развилка: допускать только фиатные деньги на приобретение токенов или криптоинстурменты. Я допустил бы криптоинструменты, но только по решению ЦБ», — предлагает Аксаков.

Кроме того, по словам Аксакова, легализация криптоинструментов в РФ позволит инвесторам сохранять анонимность.

«Но при выходе из криптоинстурмента на российские рубли должна быть идентификация, чтобы исключить все вопросы, связанные с отмыванием», — считает Аксаков.