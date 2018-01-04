Чистка микрофинансового рынка: Каленым железом изведут шушеру

Москва, , 06:27 — REGNUM Микрофинансовые организации (МФО) в 2018 году будут в непростой ситуации, в том числе благодаря законодательным решениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Мы примем закон о предельной закредитованности по займу где-то в феврале. На рынке останутся только добросовестные участники, при этом мы будем повышать ответственность за нелегальное кредитование и заимствование, а также снижать возможность судебных исков со стороны нелегальных кредиторов», — пояснил Аксаков.

По его словам, сегодня зачастую многие МФО работают не по закону и не имеют права выдавать кредиты гражданам. Между тем, по другим нормам закона, такие организации (а иногда и просто физические лица), имеют право взыскивать такую задолженность.

«Надо каленым железом навести порядок. На рынке МФО останутся только сильные нормальные организации, все нелегальные, которые нарушают законы, всякая шушера, — они уйдут», — рассказал Аксаков.

При этом, по его словам, закон, скорее всего, введет возможную вилку по пределу задолженности по займу: от 50% до 200%. Решать, какие стоит устанавливать пределы и для каких игроков, предлагается Центробанку.