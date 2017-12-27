Успевает ли Роспатент за цифровой экономикой?

Москва, , 17:10 — REGNUM В соответствии с программой развития цифровой экономики Россия должна укрепить свое положение на мировом рынке услуг по обработке и хранению данных. В этой связи остро встает вопрос оцифровки данных и предоставления услуг в электронном виде. Представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на пресс-конференции 25 декабря признались, что на настоящий момент оцифровка данных на самом начальном этапе, и пообещали, что в «ближайшем будущем» оцифруют до 80% архивов, а количество электронных заявок будет доведено до 70%. Однако точных сроков, когда это произойдёт, или этапов реализации названо не было. Причина отсутствия конкретных сроков реализации «цифровой» стратегии Роспатента кроется, как полагают эксперты, в нескольких взаимосвязанных процессах, о которых глава ведомства Григорий Ивлиев также рассказал на итоговой пресс-конференции.

Во-первых, в Роспатенте отмечен дефицит квалифицированных кадров. По подсчетам директора Федерального института промышленной собственности Юрия Зубова, «не хватает порядка 340 тысяч специалистов в сфере интеллектуальной собственности — такое количество кадров недополучили производители оборудования, инновационный сектор». Закрывается потребность, к сожалению, «пожарным методом».

Во-вторых, не до конца выстроенная система текущей деятельности

. «Есть пакет нерассмотренных заявок, которые мы успешно рассматриваем», — отметил Григорий Ивлиев.

Желающие получить патенты сетуют на долгие сроки рассмотрения заявок — за это время инновации могут успеть «морально устареть», и тогда лишается смысла само получение патента.

В-третьих, в последние годы финансирование работы ведомства было сокращено. Основную надежду в 2018 году Роспатент возлагает на увеличение бюджета.

«Бюджет 2018 года предусматривает для нашего ведомства на 38% больше, чем бюджет предыдущего 2017 года, — сообщил глава Роспатента. — Именно это позволяет нам с уверенностью сказать, что мы привлечем лучшие отечественные компании для разработки наших идей».

Серьезная проблема — снижение патентной активности, которая наблюдается, в основном, в вузах. В России действительно стали меньше регистрировать патенты на изобретения — и это при том, что Роспатент регистрирует в разы меньше заявок, чем, например, коллеги из Европы.

«По оценкам наших зарубежных коллег, мы недостаточно полно реализуем наш потенциал в патентах. Роспатент регистрирует порядка 5 тысяч промобразцов в год, тогда как, например, Германия — более 50 тысяч. И это нас очень и очень заботит», — рассказал Григорий Ивлиев.

Программа «Цифровая экономика» является приоритетом в развитии России. К 2024 планируется создать системно работающую цифровую экономику, интегрированную в мировую и европейскую. Перед российскими ведомствами стоит задача максимально быстро и эффективно подготовить специалистов и перевести процессы на «цифровые рельсы». Сможет ли Роспатент «цифровизировать» процессы и предложить рынку прозрачную, современную и эффективную систему, — будет зависеть от многих факторов, в первую очередь, от выстраивания процессов в профильной деятельности. Дополнительный бюджет на это со стороны государства уже выделен.