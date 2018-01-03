Чистка банков в 2018 году «будет аккуратной»

Москва, , 03:18 — REGNUM Политика Центробанка РФ в отношении банков в 2018 году изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Чистка сектора будет аккуратная, риторика Центробанка однозначно поменяется и будет более позитивная с точки зрения состояния банковской системы», — отмечает Аксаков.

При этом, по его словам, нелегальные игроки и организации, которые ведут себя не как банки, покинут рынок.

«Есть большой риск для банков с низкой маржой и низкими процентными ставками. Но основная работа по чистке сектора уже сделана. Кроме того, макроэкономическая ситуация в 2018 году будет позитивно влиять на работу банков», — считает Аксаков.

В декабре 2017 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что чистка банковского сектора продолжится еще порядка двух-трех лет. Политику отзыва лицензий у банков ЦБ начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 банков, в 2015 — у 93, а в 2016 — у 97 кредитных организациях. В 2017 году рынок покинули порядка 50 банков, среди которых один из крупнейших банков РФ «Югра». Между тем, Центробанк также ввел процедуру санации для крупных игроков рынка, испытывающих сложности с финансированием. В 2017 процедурой санации воспользовались три банка: за помощью ЦБ обратились ФК «Открытие», Бинбанк и «Промсвязьбанк».