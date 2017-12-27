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Никаких козлов и верблюдов: Россельхознадзор органичил импорт из Швейцарии

Экономика

...из-за ухудшения эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла и блютангу

Никаких козлов и верблюдов: Россельхознадзор органичил импорт из Швейцарии
Козёл

Москва, 27 декабря 2017, 05:00 — REGNUM  Ввоз в Россию швейцарских животных ограничен распоряжением Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято «в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла и блютангу на территории Швейцарии». Ограничения действуют с 22 декабря 2017 года на продукцию со всей территории Швейцарии.

Из-за болезни Ньюкасла

Речь идет о живой птице, мясе птицы, а также о яйце птицы и всех видах птицеводческой продукции, не прошедшей термическую обработку. Запрещен импорт кормов и кормовых добавок для птиц.

Также запрещен ввоз бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, транзит живой птицы по территории России.

Напомним, болезнь Ньюкасла, или азиатская чума птиц, является вирусным заболеванием. Болеют, как правило, куры. Считается не опасной для человека, но вызывает конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.

Из-за блютанга

Кроме того, запрещен ввоз племенного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих. Запрещен ввоз баранов, козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.

Напомним, вирусом блютанга чаще болеют овцы, крупный рогатый скот, козы, олени, бараны, антилопы, лоси. Болезнь представляет большую проблему для воспроизводства стада.

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Животноводство

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