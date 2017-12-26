«Газпром» до конца 2017 года построит 1380 км газопровода «Сила Сибири»

Москва, , 20:11 — REGNUM Компания «Газпром» работает по международным проектам строго по графику — до конца 2017 года будет построено 1380 км газопровода «Сила Сибири», что составит две трети от его общей протяженности. Об этом заявил 26 декабря глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

По его словам, в настоящее время построено 650 км газопровода «Турецкий поток», что составляет примерно 35% всей его длины.

Алексей Миллер напомнил, что важным звеном в цепи поставки газа в Китай является Амурский газоперерабатывающий завод, который начали строить в 2017 году.

Глава «Газпрома» сказал, что подготовка к строительству «Северного потока — 2» идет в полном соответствии с графиком. Со стороны европейских компаний, которые совместно участвуют в проекте, финансирование идет без нарушений.

Разработка месторождений газа также ведется на Ямале. Миллер отдельно отметил крупнейшее на полуострове месторождение — Бованенковское. Одновременно с этим строятся газотранспортные мощности на севере для вывода газа с Ямала.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Захарова, тревожным итогом переговоров на саммитах АТЭС и АСЕАН для России стало договоренность между США и Китаем об освоении газовых месторождений на Аляске.

Эксперт отметил, что к основным конкурентами России на китайском рынке — Туркмении, Узбекистану и Казахстану добавился проекта СПГ на Аляске, что увеличивает риски для будущих поставок газа по газопроводу «Сила Сибири».

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