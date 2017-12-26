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Совфед одобрил закон о налоговой амнистии

Экономика

Амнистия коснется граждан и индивидуальных предпринимателей

Совфед одобрил закон о налоговой амнистии
© ИА REGNUM
Совет Федерации

Москва, 26 декабря 2017, 12:46 — REGNUM  Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс, признающие безнадежными к взысканию и списанию недоимки ряда налогов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Закон устанавливает порядок признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки по страховым взносам по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, и задолженности по соответствующим пеням и штрафам.

Подлежат списанию недоимки по налогам и задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся на 1 января 2015 года и числящиеся за индивидуальными предпринимателями (ИП), а также за лицами, утратившими этот статус.

Закон предусматривает списание задолженности 1 млн 34 тыс. предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали, сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Всего, по его словам, будет списано 150 млрд рублей налогов.

Одновременно одобренным законом предусмотрен налоговый вычет по земельному налогу в размере 600 кв. метров (шесть соток), в том числе для всех пенсионеров.

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Налоговая амнистия

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