Рынок нефти: кто победит в 2018 году?

Москва, , 09:29 — REGNUM Нефть завершает 2017 год в русле восходящего тренда, собираясь отметить шестой месяц роста кряду, торгуясь вблизи максимумов середины 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Пиковые максимумы были достигнуты 12 декабря на отметке $65,82. Напомним, что уходящий год котировки начали в районе уровня $57, а минимумы года были отмечены на $44,36 в июне.

«2017 год оказался плодотворным для рынка черного золота. Прежде всего этот период охарактеризовался сделкой между странами ОПЕК и не-ОПЕК, которые предприняли немалые усилия для ликвидации профицита с мирового рынка», — отметил эксперт.

Цель экспортеров, которая заключается в достижении пятилетнего среднего уровня запасов, как ожидается, будет достигнута в наступающем, 2018 году. Участники сделки продолжают четко следовать условиям сделки, демонстрируя высокий уровень соблюдения договоренностей, который в ноябре превысил 100%.

«В середине 2018 года производители планируют пересмотреть условия пакта и, возможно, анонсировать план выхода. То, насколько болезненным будет этот потенциальный выход для рынка, будет зависеть не только от «ловкости» самих экспортеров, но и от поведения американских сланцевых производителей», — пояснил Мащенко.

Крупнейшие отраслевые ведомства пророчат новые рекорды добычи в США, которая уже приближается к отметке 10 млн баррелей в сутки. Теоретически усилия американских компаний способны и далее создавать помехи странам ОПЕК+.

«Но важно учитывать, что по мере истощения резервов легкодобываемой нефти на сланцевых месторождениях будут расти расходы на добычу в более сложных локациях, что способно охладить пыл компаний США.

Если это так, то 2018 год может оказаться не менее удачным для рынка нефти и даже более стабильным», — считает эксперт.

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