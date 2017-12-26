Парижский Сабантуй «оплатит» чиновник управления культуры

Казань, , 06:08 — REGNUM Суд Вахитовского района Казани подтвердил законность решения антимонопольного ведомства, оштрафовавшего чиновника управления культуры исполкома за нарушения при организации поездки в Париж на празднование Сабантуя. Судья отказал истцу в удовлетворении иска, оставил в силе решение УФАС по РТ и штраф в 30 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 25 мая 2017 года на Марсовом поле в столице Франции отмечался национальный татарский праздник Сабантуй. В мероприятии, являющем частью соглашения о развитии туризма двух городов, приняла участие делегация Татарии, в которой присутствовал и мэр Казани Ильсур Метшин.

После вмешательства общественности выяснилось, что на организацию поездки были задействованы бюджетные средства. В антимонопольное управление обратился представитель регионального отделения Трудовой партии в РТ Иван Климов, который потребовал оценить законность действий заказчика при проведении закупки.

В результате ведомственного расследования выяснилось, что никакая закупка не проводилась, а договор стоимостью порядка 19 млн рублей был заключён с организацией «Всемирный конгресс татар» (ВКТ). Проживание делегации (участников и организаторов) обошлось в 10 млн рублей, ещё 150 тыс. евро по курсу на дату подписания договора было направлено на затраты, связанные с проведением мероприятия.

В результате к административной ответственности за «нарушение требования статей 6, 8 Закона о контрактной системе» было привлечено только должностное лицо МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани». Именно последнее было второй стороной по контракту с ВКТ.

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