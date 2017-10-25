Погуляли с размахом: в скандале о парижском «Сабантуе» поставлена точка

Казань, , 10:04 — REGNUM Скандальное дело о расходовании почти 20 млн рублей на празднование татарского праздника «Сабантуй» в Париже завершилось небольшим штрафом. Антимонопольное ведомство оштрафовало начальника управления культуры исполкома Казани на 30 тыс. рублей и сообщило, что общая сумма субсидии на мероприятие составила всё-таки около 19 млн рублей, а не 10 млн, как предполагалось ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации представителя регионального отделения Трудовой партии в РТ Ивана Климова, который и стал инициатором проверки, УФАС по РТ признала, что приблизительная стоимость субсидии на проведение и празднование, а также размещение гостей в Париже составила порядка 19 млн рублей.

«Соглашением от 27.03.2017 года Управление культуры обязуется перечислить Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» субсидию в сумме, эквивалентной 150 тыс. евро по курсу ЦБ РФ на дату подписания, для обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением татарского праздника «Сабантуй», на оплату проживания в г. Париже организаторов и участников 25 мая 2017 года — 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма субсидии составила приблизительно 19 млн рублей», — отмечается в ответе ведомства, предоставленном Климову.

Из соглашения о «Сабантуе» следует, что деньги были выделены по постановлению «Об увеличении ассигнований Управлению культуры исполнительного комитета Казани» от 22 марта 2017 года.

Между тем, документ о выделении субсидии с «Всемирным конгрессом татар» был заключён без проведения необходимых конкурсных процедур. Средства в управление культуры были перечислены из республиканского бюджета.

По данным ЕГРЮЛ, МОО «Всемирный конгресс татар» создана 28 декабря 1998 года. Её руководитель — Ринат Закиров. Данное МОО также числится соучредителем почти десятка различных общественных организаций, включая РОО «Форум татарской молодёжи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, празднование «Сабантуя» прошло 25 мая 2017 года на Марсовом поле. В числе участников татарской делегации был и мэр Казани Ильсур Метшин.

О проведении мероприятия на территории столицы Франции договорённость была достигнута в декабре 2016 года. «Сабантуй» стал одним из пунктов двустороннего соглашения о развитии туризма и культурного обмена между двумя городами, подписанного в том числе мэром Парижа Анн Идальго.

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