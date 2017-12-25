Таджикские власти вновь передумали отменять дорожный налог

Душанбе, , 20:42 — REGNUM В Таджикистане снова может быть перенесена отмена налога для пользователей автомобильных дорог на конец 2020 года, которая была запланирована на 1 января 2018 года. С соответствующей просьбой в парламент страны обратилось правительство, сообщают сегодня, 25 декабря, местные СМИ.

Нижняя палата парламента рассмотрит вопрос до конца декабря.

Напомним, что ране отмена дорожного налога уже откладывалась. При принятии нового налогового кодекса Таджикистана планировалось с 2015 года снизить налог на использование автодорог, а позднее — и вовсе упразднить.

Президент страны в своем послании парламенту в апреле 2014 года обещал полностью отменить упомянутый налог с января 2017 года, однако позже было решено перенести его отмену на 1 января 2018 года. Такое предложение было внесено министерством финансов страны, по данным которого, бюджет мог бы в таком случае недополучить 360 млн сомони (2,4 млрд рублей).

Отметим, что в доходной части принятого на 2018 год бюджета за счет налогов на использование автодорог запланировано поступление в госказну той же суммы — 360 млн сомони.