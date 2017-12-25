Макаров: Санкции навредят сотрудничающим с РФ иностранным компаниям

Москва, , 12:44 — REGNUM Новые антироссийские санкции США серьезно усилят ситуацию неопределенности не только для российских, но и для зарубежных компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «детскими забавами» покажутся санкции, если они будут предполагать отключение банков России и российских компаний от международной системы денежных переводов SWIFT. Кроме того, такие санкции стали бы «иррациональными», сказал Греф в интервью The Financial Times.

«Серьезно возрастают риски для тех, кто с нами сотрудничает. Мы можем констатировать, что сегодняшний уровень санкций, хотя и сработал в этом направлении, сегодня не остановил желания иностранных компаний сотрудничать с РФ. Новый виток санкций направлен на то, чтобы в первую очередь сократить возможности для иностранных компаний сотрудничать с РФ в результате усиливающейся неопредленности», — заявил Макаров.

Такой шаг со стороны США — это, по словам депутата, лишь средство борьбы со своим серьезным конкурентом.

«Если говорить, для чего это делается — они (американцы) уже поняли, что повлиять на выборы президента (России) им не удастся, и поэтому наносят удар по российскому рынку энергоносителей», — отметил Макаров.

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