Легализация криптовалют в Евросоюзе исключена

Берлин, , 09:02 — REGNUM В Европейском союзе легализация криптовалют исключена, а вложение в эту новомодную электронную финансовую пирамиду грозят потерями. Такое заявление сделал член совета директоров Германского федерального банка (Бундесбанка) Карл Людвиг Тиле, сообщает сегодня, 24 декабря, портал Finanzen.net.

По словам Тиле, быстрый рост курса криптовалют таит в себе риски быстрых потерь. Что касается возможной легализации криптовалют в Евросоюзе и введения их в обращение, то этот вопрос вообще не стоит на повестке дня.

Также Тиле высказался относительно технологии блокчейн. В частности, он назвал её «дорого» и «непригодной для платежей».

«Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний год популярность криптовалют резко возросла. Связано это прежде всего с вовлечением в «майнинг» криптовалют большего числа людей и рекламой этого продукта в интернете.

Из-за расширения числа пользователей криптовалют возник повышенный спрос на них, что привело к стремительному роста курса криптолюит и прежде всего самой распространённой из них — биткоина.

Посколько криптовалюты существуют в киберпространсвте и не подкреплены реальными экономическими мощностями, их курс крайне волатилен и зависит от поведения торгующих ими субъектов.