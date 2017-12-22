Нацбанк Казахстана спасает банковский сектор реформами

Астана, , 13:50 — REGNUM Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев объяснил действия регулятора по спасению банков второго уровня (БВУ) тяжестью последствий от краха банков. Об этом он рассказал 22 декабря в интервью газете «Деловой Казахстан».

По его словам, Нацбанк оказывает помощь БВУ тогда, когда акционерного капитала не хватает, чтобы оградить вкладчиков от потерь.

Акишев сказал, что при решении вопроса об оказании или не оказании помощи приходится оценивать размер издержек для национального бюджета и потери, которые понесет Казахстан в целом от бездействия в отношении банка.

По словам глав Нацбанка, общих правил для принятия решения о помощи не существует. Всё зависит от условий и состояния конкретного банка: от структуры его фондирования, масштабов потерь и от эффективности процедур ликвидации.

В качестве примера Акишев привел спасение ККБ. По его мнению, если бы регулятор отказался помогать банку, то все кредиторы понесли бы потери. К ним глава Нацбанка отнес государственные компании, общественные фонды, пенсионный фонд и население.

Спасение БВУ также зависит от долгосрочных потерь, которые связаны с эффективностью банковского сектора. Это так называемая проблема роста безответственности управляющего сектора банков.

Учитывая все издержки, Национальный Банк Казахстана принял решение вместо шоковой терапии вкладчиков принять программу поддержки банковского сектора и реформировать надзорные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года временная администрация «Казинвестбанка» применила необычный метод спасения денег вкладчиков — активы и обязательства были переданы АО ДБ «Альфа-Банк».

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