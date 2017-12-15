На Алтае назвали маловероятной отсрочку родов ради получения пособий

Барнаул, , 11:23 — REGNUM Коллектив алтайского перинатального центра «ДАР» полностью поддерживает озвученную накануне в ходе пресс-конференции инициативу Владимира Путина об учреждении адресного ежемесячного денежного пособия россиянам, у которых родился первенец. Как сообщила сегодня корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Алтайского края, главный врач краевого перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова, в последнее время женщины рожают все чаще второго и последующего ребенка.

«Однозначно, положительное влияние оказала программа «Материнский капитал». Выплаты пособий за рождение первого ребенка весьма актуальны, так как наблюдается серьезный спад первых родов из-за того, что женщины на первый план ставят материальное благополучие, а не рождение ребенка», — пояснила она.

По поводу опасений, что в своем стремлении получать пособие многие будущие мамы будут стараться отсрочить роды, Ирина Молчанова заметила, что такое в принципе невозможно.

«Если это естественные роды, то они начинаются, и наука не знает, как остановить этот процесс. Если же женщину родоразрешают по медицинским показаниям, то оперативное вмешательство проводится только в интересах здоровья матери и ребенка. А вообще, мы видим тенденцию, что к концу этого года количество родов, наоборот, увеличилось», — подчеркнула Ирина Молчанова.

Напомним, всего с начала 2017 года в Алтайском крае родилось более 20 тысяч малышей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 декабря, Госдума РФ одобрила законопроект, согласно которому семьям, где первый ребёнок родится после 1 января 2018 года, полагается пособие. Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ

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Вместе с тем, по мнению алтайского педиатра Игоря Червякова, не исключено, что родители в такой ситуации будут стараться отсрочить роды.

«Любое вмешательство в беременность не по медицинским показаниям есть преступление! Иное дело — коммерческая медицина. Там в каких то ограниченных временных рамках это возможно», — полагает доктор.

Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») напомнила, о возможности ситуаций, когда день рождения ребенка может быть определен позднее реального.

«Но сами понимаете, что это может обернуться для родителя уголовным преследованием, если подобные его действия были совершены с умыслом получения выплат от государства», — считает депутат.

Вот и получается, что знак препинания в известной русской поговорке «Родить нельзя погодить» все же возможен, а это в свою очередь не исключает махинаций, скажем, в коммерческих медучреждениях или в ЗАГСе.

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