Родить нельзя погодить: на Алтае не исключают махинаций с новорождёнными

Барнаул, , 14:16 — REGNUM Госдума сегодня, 13 декабря, приняла в первом чтении законопроект, согласно которому семьям, где первый ребёнок родится после 1 января 2018 года, полагается пособие. По мнению алтайского педиатра Игоря Червякова, не исключено, что родители в такой ситуации будут стараться отсрочить роды.

«Конечно, будут стараться, а как иначе! Ребенка и положено планировать. Но есть ситуации, когда роды по показаниям планируют сами врачи. Такие мероприятия проводятся согласно утверждённым протоколам: любое вмешательство в беременность не по медицинским показаниям есть преступление! Иное дело — коммерческая медицина. Там в каких то ограниченных временных рамках это возможно», — полагает доктор.

Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») оказалась более осторожной в высказываниях по этой щекотливой теме:

«Можно ли оттянуть наступление родовой деятельности в физиологическом смысле — сложный вопрос, на который могут ответить только специалисты в сфере акушерства и гинекологии. Но я бы никому не рекомендовала вмешиваться в божий промысел.

Юридически же возможны ситуации, когда день рождения ребенка может быть определен позднее реального. Например, появление малыша на свет произошло вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Разумеется, вряд ли получится «накинуть» на возраст ребенка несколько месяцев, а вот несколько дней вполне возможно. Никаких обязательных медицинских экспертиз для всех граждан, регистрирующих родившихся дома детей, законодательством не предусмотрено.

Но сами понимаете, что это может обернуться для родителя уголовным преследованием, если подобные его действия были совершены с умыслом получения выплат от государства. Теоретически могут быть и случаи, когда разные женщины приносят на регистрацию одного и того же ребенка с целью незаконного получения тех или иных выплат. Были ли подобные факты в Алтайском крае, — мне не известно. По сговору с медицинской организацией также возможно «сделать» своего ребенка чуть младше. Но это также уголовно наказуемо для всех участвующих в этом действе лиц. Поэтому никому не советую преступать черту дозволенного законом», — предостерегает барнаульский депутат.

Вместе с тем Оксана Молодых полагает, что в целом подобные моменты носят единичный характер, «так как люди у нас в большинстве своем честны с государством».

Как уже сообщало ИА REGNUM, госдума РФ сегодня приняла в первом чтении законопроект о выплатах на ребенка до полутора лет, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что размер выплаты будет привязан к значению прожиточного минимума ребенка за второй квартал предыдущего года в регионе.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Читайте развитие сюжета: На Алтае назвали маловероятной отсрочку родов ради получения пособий