Алтайский край увеличивает инвестиции в основной капитал

Барнаул, , 10:51 — REGNUM В январе — сентябре 2017 года Алтайский край увеличил объем инвестиций в основной капитал. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрирован его пятипроцентный рост. По данным Министерства экономического развития региона, наибольшая сумма всех вложений была направлена на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозяйственный инвентарь (42,7% общего объема инвестиций), зданий (кроме жилых) и сооружений (35,9%). На строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено более 7,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем, объем капитальных вложений крупных и средних организаций Алтайского края за 9 месяцев 2017 года превысил уровень января-сентября прошлого года на 5,9%.

«Их главным источником являются собственные средства (54% от общего объема инвестиций). Внебюджетные инвестиции составляют около 83% общего объема капитальных вложений», — отметили в минэкономразвития.

Напомним, по динамике капитальных вложений Алтайский край входит в ТОП-20 российских субъектов (четвертое место среди регионов Сибири).

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Ранее ведомство отмечало, что положительная динамика капитальных вложений наблюдается во всех сферах экономики Алтайского края. В частности, объем инвестиций в АПК вырос на 25,2%, в обрабатывающих производствах — на 7,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 38,6%, в добыче полезных ископаемых — на 18,4%, в водоснабжении и водоотведении — в 1,5 раза. Крупными и средними промышленными предприятиями инвестировано более 8,6 миллиарда рублей, сельхозорганизациями — более 3,6 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года объем инвестиций в основной капитал составлял 25,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,6% больше, чем в январе — июне 2016 года.

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